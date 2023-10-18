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На Днепропетровщине задержан предатель, который передавал кремлевскому "военкору" Татарскому информацию о позициях ВСУ, - СБУ. ФОТО

СБУ задержала в Днепропетровской области еще одного агента главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ). Мужчина собирал разведданные о перемещении Сил обороны в направлениях восточного и южного фронтов.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеским агентом оказался житель одного из городов вблизи Днепра. Вражеский информатор имеет две судимости и общий тюремный "стаж" почти 8 лет, который получил за кражи, незаконное завладение транспортными средствами, хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений.

Татарский дистанционно завербовал его осенью 2022 года и предложил сотрудничество в пользу РФ. В поле зрения вражеского блогера предатель попал из-за собственных антиукраинских комментариев, которые публиковал на одном из прокремлевских Телеграмм-каналов, связанных с российским ГРУ.

"С ноября 2022 по апрель 2023 года всю полученную информацию фигурант дистанционно присылал своему "связному" – российскому "военкору" Владлену Татарскому. В дальнейшем кремлевский пропагандист передавал ее представителям военной разведки РФ", - говорится в сообщении.

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Для сбора разведданных фигурант регулярно объезжал окрестности Днепра и скрыто фиксировал маршруты движения подразделений ВСУ. После каждого "сеанса" связи с агрессором он тщательно удалял все отправленные сообщения.

После ликвидации вражеского блоггера агент пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ все равно вышли на вражеского приспешника, установили его местонахождение и задержали.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу оккупантов.

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На Днепропетровщине задержан предатель, который передавал кремлевскому военкору Татарскому информацию о позициях ВСУ, - СБУ 01
На Днепропетровщине задержан предатель, который передавал кремлевскому военкору Татарскому информацию о позициях ВСУ, - СБУ 02

Автор: 

СБУ (19937) государственная измена (1546) Днепропетровская область (4004)


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Цей черговий ублюдок схоже що ще й завагітнів від татарського...
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18.10.2023 10:27 Ответить
якась дешева шмара, себеу - взуті!!))
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18.10.2023 10:30 Ответить
Ну що зрадник, зараз тобі почнуть димохода прочищати..
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18.10.2023 10:36 Ответить
Эх, хотелось бы что бы он теперь лично передал информацию этому "военкору"...
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18.10.2023 10:41 Ответить
Під образами спав.
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18.10.2023 10:56 Ответить
срочно прочистити йому "дымоход"
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18.10.2023 11:05 Ответить
І такої нагуляної кацапомордої підороської мразоти бомжів піонерії, комсомолу та вкпб, "павліків морозових та зой космодемянських" на сході України в даунецькій, лоханській, харклявій, Запоріжській та Дніпропетровській областях майже 35-50%, котрих збирали по усіх дітдомах підороської сволоти по усіх холодних та голодних мухосранськах від мордовії до камчатки та заполярья підоросії та завозили цілими ешелонами на будови пятирічок на "лучшую жізнь" в міста та села з відки вивезли на погибель і заплановану смерть МІЛЬЙОНИ УКРАЇНЦІВ в концтабори системи ГУЛАГ, як ВОРОГІВ - підоросії...!!!
А ту нагуляну кацапоморду-сволоту підоросів завозили для ІНФІКУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ та асиміляції в Українську Громаду цих нагуляних байстрюків від злодіїв, бандитів, вбивць, зрадників та шльондр вкпб та кпсс, покидьків суспільства -(активістів) підоросії, котрі зараз себе називають "укляінцамі" і не в зуб копитом не можуть розмовляти своїм кацапським язиком, УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ...!!!
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18.10.2023 11:21 Ответить
Выведите его на улицу по которой были прилёты , расскажите людям что он наводчик , и отвернитесь .
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18.10.2023 11:31 Ответить
 
 