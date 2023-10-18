На Днепропетровщине задержан предатель, который передавал кремлевскому "военкору" Татарскому информацию о позициях ВСУ, - СБУ. ФОТО

СБУ задержала в Днепропетровской области еще одного агента главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ). Мужчина собирал разведданные о перемещении Сил обороны в направлениях восточного и южного фронтов.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеским агентом оказался житель одного из городов вблизи Днепра. Вражеский информатор имеет две судимости и общий тюремный "стаж" почти 8 лет, который получил за кражи, незаконное завладение транспортными средствами, хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений.

Татарский дистанционно завербовал его осенью 2022 года и предложил сотрудничество в пользу РФ. В поле зрения вражеского блогера предатель попал из-за собственных антиукраинских комментариев, которые публиковал на одном из прокремлевских Телеграмм-каналов, связанных с российским ГРУ.

"С ноября 2022 по апрель 2023 года всю полученную информацию фигурант дистанционно присылал своему "связному" – российскому "военкору" Владлену Татарскому. В дальнейшем кремлевский пропагандист передавал ее представителям военной разведки РФ", - говорится в сообщении.

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Для сбора разведданных фигурант регулярно объезжал окрестности Днепра и скрыто фиксировал маршруты движения подразделений ВСУ. После каждого "сеанса" связи с агрессором он тщательно удалял все отправленные сообщения.

После ликвидации вражеского блоггера агент пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ все равно вышли на вражеского приспешника, установили его местонахождение и задержали.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу оккупантов.

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