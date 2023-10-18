Новоназначенный посол Турции Бильген приступил к работе в Украине. ФОТО

17 октября заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис принял копии верительных грамот у нового посла Турции в Украине Мустафы Левента Бильгена.

Об этом сообщает посольство Турции, передает Цензор.НЕТ.

"Чрезвычайный и полномочный посол М.Левент Бильген сегодня вручил заместителю министра иностранных дел Евгению Перебийнису копии верительных грамот", - говорится в сообщении.

Как сообщили в МИД Украины, Перебийнис и посол Бильген обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, в частности, в контексте обеспечения продовольственной безопасности и реализации положений Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

Замминистра пожелал успехов Бильгену в его деятельности в должности посла Турецкой Республики в Украине, что будет способствовать углублению стратегического партнерства между Украиной и Турцией.

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