Оккупанты совершили массированный артобстрел Авдеевки, нанесли ракетные удары по Новомихайловке и Константиновке, ранен 1 человек. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать территорию Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз.

"На Волновахском направлении россияне били по Угледару из артиллерии, минометов, градов и дронами-камикадзе - без жертв.

На Донецком направлении накануне враг нанес ракетный удар по Новомихайловке Марьинской громады, обстрелял Очеретино. С утра Авдеевка подверглась массированному артобстрелу — ранен 1 человек.

Смотрите также: Украинские десантники показали, как сейчас выглядит Клещиевка: оккупанты сравняли с землей село. ВИДЕО

На Горловском направлении в Торецке поврежден дом и хозяйственное сооружение. В Часовоярской громаде повреждена многоэтажка, 3 частных дома и 2 нежилых здания. В Соледарской громаде под огнем Раздолевка и Миньковка. Среди ночи россияне ударили ракетами по Константиновке – повредили школу и столовую.

На Лисичанском направлении под обстрелами две улицы в Северске и две улицы в Серебрянке. Зафиксировано 6 обстрелов Лиманской громады", - говорится в сообщении.

Всего за сутки россияне ранили 1 жителя Донбасса.

