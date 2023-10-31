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Рашисты ночью дважды били по Волчанску, пострадавших нет. ФОТОрепортаж

В течение суток в результате обстрелов Харьковщины пострадавших среди гражданских не зафиксировано.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Ночью около 00:40 и 2:00 рашисты дважды обстреляли Волчанск, в результате чего было повреждено здание частного предприятия, разрушено частное домовладение, гараж и поврежден автомобиль. Пострадавших нет.

За прошедшие сутки россияне били по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

"В результате обстрела из РСЗО "Смерч" пгт Боровая Изюмского района повреждены 2 многоэтажных дома. В с. Перовское Богодуховского района повреждены 3 частных домовладения. В г. Купянск обстрелом из РСЗО повреждены 4 автомобиля", - говорится в сообщении.

Также оккупанты били по с. Ветеринарное Харьковского района, с. Ивашки Богодуховского района, пгт Двуречная, с. Куриловка в Купянском районе и других населенных пунктах.

В течение суток пострадавшие среди гражданских не зафиксированы.

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Рашисты ночью дважды били по Волчанску, пострадавших нет 01
Рашисты ночью дважды били по Волчанску, пострадавших нет 02
Рашисты ночью дважды били по Волчанску, пострадавших нет 03
Рашисты ночью дважды били по Волчанску, пострадавших нет 04
Рашисты ночью дважды били по Волчанску, пострадавших нет 05

Автор: 

обстрел (27760) Харьковщина (5577)


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Учора на 60 був недобір. Сьогодні перебір. Але най буде в переборі такі гарні цифри.

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31.10.2023 08:39 Ответить
 
 