Рашисты ночью дважды били по Волчанску, пострадавших нет. ФОТОрепортаж

В течение суток в результате обстрелов Харьковщины пострадавших среди гражданских не зафиксировано.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Ночью около 00:40 и 2:00 рашисты дважды обстреляли Волчанск, в результате чего было повреждено здание частного предприятия, разрушено частное домовладение, гараж и поврежден автомобиль. Пострадавших нет.

За прошедшие сутки россияне били по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

"В результате обстрела из РСЗО "Смерч" пгт Боровая Изюмского района повреждены 2 многоэтажных дома. В с. Перовское Богодуховского района повреждены 3 частных домовладения. В г. Купянск обстрелом из РСЗО повреждены 4 автомобиля", - говорится в сообщении.

Также оккупанты били по с. Ветеринарное Харьковского района, с. Ивашки Богодуховского района, пгт Двуречная, с. Куриловка в Купянском районе и других населенных пунктах.

В течение суток пострадавшие среди гражданских не зафиксированы.

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