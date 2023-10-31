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Новини Фото Війна
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Рашисти вночі двічі били по Вовчанську, постраждалих немає. ФОТОрепортаж

Протягом доби внаслідок обстрілів Харківщини постраждалих серед цивільних не зафіксовано.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Вночі, близько 00:40 та 2:00, рашисти двічі обстріляли Вовчанськ, внаслідок чого було пошкоджено будівлю приватного підприємства, зруйновано приватне домоволодіння, гараж та пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає.

Минулої доби росіяни били по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

"Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Смерч" смт Борова Ізюмського району пошкоджено 2 багатоповерхових будинки. У с. Перовське Богодухівського району пошкоджено 3 приватні домоволодіння. У м. Куп’янськ обстрілом з РСЗВ пошкоджено 4 автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти били по с. Ветеринарне Харківського району, с. Івашки Богодухівського району, смт Дворічна, с. Курилівка Куп'янського району та інших населених пунктах.

Протягом доби постраждалих серед цивільних не зафіксовано.

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Рашисти вночі двічі били по Вовчанську, постраждалих немає 01
Рашисти вночі двічі били по Вовчанську, постраждалих немає 02
Рашисти вночі двічі били по Вовчанську, постраждалих немає 03
Рашисти вночі двічі били по Вовчанську, постраждалих немає 04
Рашисти вночі двічі били по Вовчанську, постраждалих немає 05

Автор: 

обстріл (29082) Харківщина (6054)


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Учора на 60 був недобір. Сьогодні перебір. Але най буде в переборі такі гарні цифри.

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31.10.2023 08:39 Відповісти
 
 