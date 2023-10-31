Россияне стягивают из оккупированного Мариуполя грузовики с военными, - Андрющенко. ФОТО
Россияне, вероятно, испытывают дефицит живой силы на линии фронта, поэтому стягивают грузовики с военными из оккупированного Мариуполя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Большая колонна восемь грузовиков с живой силой через Стан 3000 (Листопрокатный стан 3000 Мариупольского металлургического комбината имени Ильича – ред.) в направлении центра города и далее в направление Никольского", - отметил он.
По словам мэра, маршрут перемещения указывает на то, что личный состав содержался на территории ММК им. Ильича как пункта базирования и оттуда перебрасывался в направление или Пологов или Угледара через Малоянисоль.
"Интересная и необычная тенденция извлечения резервов именно из Мариуполя", - констатировал Андрющенко.
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