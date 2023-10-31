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Новости Фото Война
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Россияне стягивают из оккупированного Мариуполя грузовики с военными, - Андрющенко. ФОТО

Россияне, вероятно, испытывают дефицит живой силы на линии фронта, поэтому стягивают грузовики с военными из оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Большая колонна восемь грузовиков с живой силой через Стан 3000 (Листопрокатный стан 3000 Мариупольского металлургического комбината имени Ильича – ред.) в направлении центра города и далее в направление Никольского", - отметил он.

По словам мэра, маршрут перемещения указывает на то, что личный состав содержался на территории ММК им. Ильича как пункта базирования и оттуда перебрасывался в направление или Пологов или Угледара через Малоянисоль.

"Интересная и необычная тенденция извлечения резервов именно из Мариуполя", - констатировал Андрющенко.

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Россияне стягивают из оккупированного Мариуполя грузовики с военными, - Андрющенко 01
Россияне стягивают из оккупированного Мариуполя грузовики с военными, - Андрющенко 02
Россияне стягивают из оккупированного Мариуполя грузовики с военными, - Андрющенко 03
Россияне стягивают из оккупированного Мариуполя грузовики с военными, - Андрющенко 04
Россияне стягивают из оккупированного Мариуполя грузовики с военными, - Андрющенко 05

Автор: 

армия РФ (19633) Мариуполь (5724) Андрющенко Петр (584)


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Екскурсія на "м"ясокомбінат"
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31.10.2023 09:33 Ответить
"Большая колонна", на фото 2 грузовика и 4 фото
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31.10.2023 09:35 Ответить
2 х 4 =8 - до *ера.
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31.10.2023 10:11 Ответить
всего 2, зачем выставили 4 фото мне не понятно.
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31.10.2023 10:22 Ответить
Для повышения ценности информации.
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31.10.2023 10:31 Ответить
Той хто зробив ці фото та переслав на підконтрольну територію ризикував своїм життям.Ви взагалі усвідомлюєте, що на окупованих територіях будь яке фотографування та ще й військової техніки заборонено, що за це можуть розстріляти на місці, чи ви вважаєте, що має бути зафільмована уся колона.
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31.10.2023 11:08 Ответить
Усе радник й радник. А де, куди подівся сам мер Маріуполя?
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31.10.2023 09:38 Ответить
Он углубился в более глЫбокое подполье.
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31.10.2023 12:10 Ответить
 
 