Росіяни стягують з окупованого Маріуполя вантажівки з військовими, - Андрющенко. ФОТО

Росіяни, ймовірно, відчувають дефіцит живої сили на лінії фронту, тому стягують вантажівки з військовими з окупованого Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Велика колона вісім вантажівок з живою силою через Стан 3000 (Листопрокатний стан 3000 Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча - ред.) в напряму центру міста та далі в напрям Нікольського", - зазначив він.

За словами радника мера, маршрут переміщення вказує на те, що особовий склад утримувався на території ММК ім. Ілліча як пункту базування та звідти перекидається в напрям або Пологів або Вугледару через Малоянісоль.

"Цікава та незвична тенденція витягування резервів саме з Маріуполя", - констатував Андрющенко.

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