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Новини Фото Війна
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Росіяни стягують з окупованого Маріуполя вантажівки з військовими, - Андрющенко. ФОТО

Росіяни, ймовірно, відчувають дефіцит живої сили на лінії фронту, тому стягують вантажівки з військовими з окупованого Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Велика колона вісім вантажівок з живою силою через Стан 3000 (Листопрокатний стан 3000 Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча - ред.) в напряму центру міста та далі в напрям Нікольського", - зазначив він.

За словами радника мера, маршрут переміщення вказує на те, що особовий склад утримувався на території ММК ім. Ілліча як пункту базування та звідти перекидається в напрям або Пологів або Вугледару через Малоянісоль.

"Цікава та незвична тенденція витягування резервів саме з Маріуполя", - констатував Андрющенко.

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Росіяни стягують з окупованого Маріуполя вантажівки з військовими, - Андрющенко 01
Росіяни стягують з окупованого Маріуполя вантажівки з військовими, - Андрющенко 02
Росіяни стягують з окупованого Маріуполя вантажівки з військовими, - Андрющенко 03
Росіяни стягують з окупованого Маріуполя вантажівки з військовими, - Андрющенко 04
Росіяни стягують з окупованого Маріуполя вантажівки з військовими, - Андрющенко 05

Автор: 

армія рф (17784) Маріуполь (3243) Андрющенко Петро (697)


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Екскурсія на "м"ясокомбінат"
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31.10.2023 09:33 Відповісти
"Большая колонна", на фото 2 грузовика и 4 фото
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31.10.2023 09:35 Відповісти
2 х 4 =8 - до *ера.
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31.10.2023 10:11 Відповісти
всего 2, зачем выставили 4 фото мне не понятно.
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31.10.2023 10:22 Відповісти
Для повышения ценности информации.
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31.10.2023 10:31 Відповісти
Той хто зробив ці фото та переслав на підконтрольну територію ризикував своїм життям.Ви взагалі усвідомлюєте, що на окупованих територіях будь яке фотографування та ще й військової техніки заборонено, що за це можуть розстріляти на місці, чи ви вважаєте, що має бути зафільмована уся колона.
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31.10.2023 11:08 Відповісти
Усе радник й радник. А де, куди подівся сам мер Маріуполя?
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31.10.2023 09:38 Відповісти
Он углубился в более глЫбокое подполье.
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31.10.2023 12:10 Відповісти
 
 