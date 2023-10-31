Махинации по закупке биотуалетов для укрытий: руководство управления образования Шевченковской РГА будут судить за растрату средств
Шевченковская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении начальника и заместителя начальника управления образования Шевченковской районной в Киеве государственной администрации, а также предпринимателя по факту растраты бюджетных средств
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Согласно данным следствия управление образования Шевченковской РГА заключило с предпринимателем договор на закупку биотуалетов для укрытий в учебных заведениях Шевченковского района стоимостью более 1,38 млн гривен.
"При этом должностные лица управления образования совершили действия, в результате которых произошло искусственное завышение цен на эти товары, что привело к безосновательному перечислению бюджетных средств на сумму свыше 370 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
В отношении главы районного управления образования применили меру пресечения в виде залога в размере почти 190 тысяч гривен.
Отметим также, что указанное должностное лицо обвиняется в еще одном уголовном производстве по факту растраты более 1 млн грн, выделенных на оборудование укрытий в учебных заведениях Шевченковского района, досудебное расследование по которому завершено в июле этого года.
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це знає кожен хабарник ще з часів Давнього Рима
Кто там собирается на след выборах за соплеЗЕев голосовать?
е!!! не треба нас дурити теплим кліматом !
віно дивиться на "своє" в горщику і каже; це Я !!!
що, затримка в розумовому розвитку ?
"...На майно обвинувачених накладено арешт"