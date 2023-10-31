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Махинации по закупке биотуалетов для укрытий: руководство управления образования Шевченковской РГА будут судить за растрату средств

Шевченковская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении начальника и заместителя начальника управления образования Шевченковской районной в Киеве государственной администрации, а также предпринимателя по факту растраты бюджетных средств

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Согласно данным следствия управление образования Шевченковской РГА заключило с предпринимателем договор на закупку биотуалетов для укрытий в учебных заведениях Шевченковского района стоимостью более 1,38 млн гривен.

"При этом должностные лица управления образования совершили действия, в результате которых произошло искусственное завышение цен на эти товары, что привело к безосновательному перечислению бюджетных средств на сумму свыше 370 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Махинации по закупке биотуалетов для укрытий: руководство управления образования Шевченковской РГА будут судить за растрату средств 01
Махинации по закупке биотуалетов для укрытий: руководство управления образования Шевченковской РГА будут судить за растрату средств 02
Махинации по закупке биотуалетов для укрытий: руководство управления образования Шевченковской РГА будут судить за растрату средств 03

В отношении главы районного управления образования применили меру пресечения в виде залога в размере почти 190 тысяч гривен.

Отметим также, что указанное должностное лицо обвиняется в еще одном уголовном производстве по факту растраты более 1 млн грн, выделенных на оборудование укрытий в учебных заведениях Шевченковского района, досудебное расследование по которому завершено в июле этого года.

Автор: 

Киев (25668) образование (2271) прокуратура (5032) махинации (586)


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Топ комментарии
+8
Крадуть як перед кінцем світу.
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31.10.2023 15:44 Ответить
+6
Барабаны, клавесины и водопроводные трубы трубы пополнились клозетами.
Кто там собирается на след выборах за соплеЗЕев голосовать?
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31.10.2023 15:38 Ответить
+6
Риба гниє з голови, а це вже пішла інфекція. Завжди крали але таких масштабів Україна, ще не знала. Страх і сором за країну і її народ.
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31.10.2023 15:45 Ответить
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Красти можна на всьому.
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31.10.2023 15:36 Ответить
Крадуть як перед кінцем світу.
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31.10.2023 15:44 Ответить
Так, ніби завтра не настане.
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31.10.2023 15:51 Ответить
так і є вони і крадуть щоб потім якумога скоріше зїпсти десь інде, а тут хоч трава не расти
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31.10.2023 15:53 Ответить
Риба гниє з голови, а це вже пішла інфекція. Завжди крали але таких масштабів Україна, ще не знала. Страх і сором за країну і її народ.
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31.10.2023 15:45 Ответить
Масштаб залежить від обставин і від розміру фінансових потоків. Звісно, таких фінансових потоків ніколи не було, бо не було повномасштабної війни. Чим більші потоки, тим важче проконтролювати, тим більша спокуса. Я впевнений, що всі дописувачі цензора крали б не менше. Просто зараз тут критикують, бо заздрять тим, хто дорвався до кормушки )
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31.10.2023 16:03 Ответить
Не всі такі мудаки, що "заздрять" злодіяи-підарасам та будуть жерти в три горла, обкрадаючи свою країну. Деякі гроші можуть підти лише на гроб.
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31.10.2023 16:07 Ответить
"деньги НЕ пахнут"

це знає кожен хабарник ще з часів Давнього Рима
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31.10.2023 16:18 Ответить
Барабаны, клавесины и водопроводные трубы трубы пополнились клозетами.
Кто там собирается на след выборах за соплеЗЕев голосовать?
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31.10.2023 15:38 Ответить
Уверен.
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31.10.2023 15:41 Ответить
При попередниках я за опалення своєї однокімнатної квартири менше 1500 грн не платив. При цій владі за 4 роки ні разу за опалення не платив більше 1000 грн в місяць. Так куди йшли ті 500 грн за кожний зимній місяць з кожної однокімнатної квартири, до кого в кишеню? Якщо це все перемножити, то там такі колосальні гроші, що зараз навіть під час війни немає такого злодійства, як було тоді
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31.10.2023 16:10 Ответить
Ну я також став менше за світло платити - правда мож це повязано з тим шо лямпочки енергозберігаючі пчав використовувати зовсім недавно , хоча ні - до чого тут лямпочки енернгозберігаючі ні до чого ( ну шо шановний - утеплення будинку зробили чи котел енергозберігаючий поставили чи мож в квартиру меншу по площі переїхали?).
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31.10.2023 16:21 Ответить
Ви мене за ідіота приймаєте? Звісно, що обставини не змінились. Квартира та сама, утеплення не робив, та і не має це сенсу, опалення централізоване. Топити все одно будуть по нормам, а не по замірам температур в квартирах. Це реально була афера століття. Я якось прикинув, яке страшенне бабло хтось з народу витряс. Це жах! Такого не було ні до 2014, ні після 2019. Але звісно, ніхто нікого за це до відповідальності не притяг, бо суди всі свої
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31.10.2023 16:27 Ответить
Питання котла з повістки денної не знімається ( а додається питання ше труб які підводять тепло до вашого будинку і подібна муйня ). І ше напевно тре було це зразу питати - лічильник тепла в вашому будинку присутній і коли він зявився ?
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31.10.2023 16:33 Ответить
У мене багатоповерхівка 70-х років будування. Тут ніхто нічого капітально не ремонтує, ремонтують лише тоді, коли проривають труби під землею. Ніякого лічильника на під'їзд в нас немає. У моїх батьків в іншій багатоперхівці в іншому місті є лічильник на під'їзді. Так в них завжди холодно, економлять і мерзнуть цілим під'їздом. В мене завжди тепло в квартирі і раніше було, коли 1500 платив і з 2019, коли почали виставляти по 800-1000 на місяць.
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31.10.2023 16:39 Ответить
Ну лічильник мож на цілий будинок - а про котел ви мож нічого не знаєте ( крім того котел мож перевели на відходи від деревообробки або на солому в кінці кінців або на метан з відходів житєдіяльності - всяке буває тай 21 сторіччя як не як ).
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31.10.2023 16:47 Ответить
Скоріше з роттердамами щось намутили наші напьорсточніки. Завжди крали, крадуть і будуть красти. Я не вірю нікому
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31.10.2023 16:54 Ответить
Може зради ніякої нема - зими стали тепліші, менше топлять - менше платите
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31.10.2023 16:59 Ответить
а що тоді вкрав Порошенко у 80 разів більше ?

е!!! не треба нас дурити теплим кліматом !
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31.10.2023 19:52 Ответить
ти на ідіота навчався, чи це від народження?
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31.10.2023 16:44 Ответить
Витри шоколад біля рота! Чи то не шоколад? 😂
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31.10.2023 16:50 Ответить
анальна фаза - перший етап формування свідомості немовляти:
віно дивиться на "своє" в горщику і каже; це Я !!!

що, затримка в розумовому розвитку ?
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31.10.2023 19:58 Ответить
Так Слуг выбирали, чтобы было так же плохо, я так понимаю?
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31.10.2023 15:44 Ответить
Проще вспомнить,что было хуже при попередниках?
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31.10.2023 15:47 Ответить
к чему твой вопрос? мы 30 лет выбираем какая из двух куч дерьма лучше, но думать надо не о том что было а о том как будет
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31.10.2023 16:10 Ответить
Хочеш зробити людині добре? - Зроби йому погано, а потім поверни як було ... (С).
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31.10.2023 19:27 Ответить
А ви оптиміст...
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31.10.2023 15:40 Ответить
Ну, не без этого...
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31.10.2023 15:42 Ответить
На хера тобі попередники? Невже сьогодняжні справи не більш важливі? Задовбали вже цими попередниками.
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31.10.2023 15:49 Ответить
Могли б взагалі просверлити дирку в підлозі і списати,як біотуалет.
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31.10.2023 15:43 Ответить
За парашу - на парашу.
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31.10.2023 15:44 Ответить
про що, оця дебільна фраза?

"...На майно обвинувачених накладено арешт"
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31.10.2023 15:47 Ответить
красиво срать не запретишь
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31.10.2023 15:49 Ответить
п'ять тищ баксів застава, уявляю як такі тяжеленні валізи грошей Гудман нестиме пустелею
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31.10.2023 15:55 Ответить
А лахудру у Дніпровському р-ні(там де барабани і овочерізки) вже нагородили за сумлінну працю і це не жарт.
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31.10.2023 16:48 Ответить
Про те що грощі не смердять знали ще в Древньому Римі. Так що нічого дивного.
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31.10.2023 17:35 Ответить
А ініціатор (глава РДА) таки відпетляв. Будуть інші лохи.
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31.10.2023 21:12 Ответить
 
 