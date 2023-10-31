Махінації з закупівлею біотуалетів для укриттів: керівництво управління освіти Шевченківської РДА судитимуть за розтрату коштів

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт щодо начальника та заступника начальника управління освіти Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації, а також підприємця за фактом розтрати бюджетних коштів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Згідно з даними слідства, управління освіти Шевченківської РДА уклало з підприємцем договір на закупівлю біотуалетів для укриттів у навчальних закладах Шевченківського району вартістю понад 1,38 млн гривень.

"При цьому, посадові особи управління освіти вчинили дії, внаслідок яких відбулось штучне завищення цін на ці товари, що призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів на суму понад 370 тисяч гривень. На майно обвинувачених накладено арешт", - йдеться у повідомленні.

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Щодо очільниці районного управління освіти наразі застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 190 тисяч гривень.

Зазначимо також, що вказана посадовиця є обвинуваченою у ще одному кримінальному провадженні за фактом розтрати понад 1 млн грн, виділених на обладнання укриттів у навчальних закладах Шевченківського району, досудове розслідування в якому завершено в липні цього року.