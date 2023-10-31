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Махінації з закупівлею біотуалетів для укриттів: керівництво управління освіти Шевченківської РДА судитимуть за розтрату коштів

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт щодо начальника та заступника начальника управління освіти Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації, а також підприємця за фактом розтрати бюджетних коштів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Згідно з даними слідства, управління освіти Шевченківської РДА уклало з підприємцем договір на закупівлю біотуалетів для укриттів у навчальних закладах Шевченківського району вартістю понад 1,38 млн гривень.

"При цьому, посадові особи управління освіти вчинили дії, внаслідок яких відбулось штучне завищення цін на ці товари, що призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів на суму понад 370 тисяч гривень. На майно обвинувачених накладено арешт", - йдеться у повідомленні.

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Махінації з закупівлею біотуалетів для укриттів: керівництво управління освіти Шевченківської РДА судитимуть за розтрату коштів 01
Махінації з закупівлею біотуалетів для укриттів: керівництво управління освіти Шевченківської РДА судитимуть за розтрату коштів 02
Махінації з закупівлею біотуалетів для укриттів: керівництво управління освіти Шевченківської РДА судитимуть за розтрату коштів 03

Щодо очільниці районного управління освіти наразі застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 190 тисяч гривень.

Зазначимо також, що вказана посадовиця є обвинуваченою у ще одному кримінальному провадженні за фактом розтрати понад 1 млн грн, виділених на обладнання укриттів у навчальних закладах Шевченківського району, досудове розслідування в якому завершено в липні цього року.

Автор: 

Київ (19643) освіта (1313) прокуратура (3700) махінації (420)


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Топ коментарі
+8
Крадуть як перед кінцем світу.
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31.10.2023 15:44 Відповісти
+6
Барабаны, клавесины и водопроводные трубы трубы пополнились клозетами.
Кто там собирается на след выборах за соплеЗЕев голосовать?
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31.10.2023 15:38 Відповісти
+6
Риба гниє з голови, а це вже пішла інфекція. Завжди крали але таких масштабів Україна, ще не знала. Страх і сором за країну і її народ.
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31.10.2023 15:45 Відповісти
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Красти можна на всьому.
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31.10.2023 15:36 Відповісти
Крадуть як перед кінцем світу.
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31.10.2023 15:44 Відповісти
Так, ніби завтра не настане.
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31.10.2023 15:51 Відповісти
так і є вони і крадуть щоб потім якумога скоріше зїпсти десь інде, а тут хоч трава не расти
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31.10.2023 15:53 Відповісти
Риба гниє з голови, а це вже пішла інфекція. Завжди крали але таких масштабів Україна, ще не знала. Страх і сором за країну і її народ.
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31.10.2023 15:45 Відповісти
Масштаб залежить від обставин і від розміру фінансових потоків. Звісно, таких фінансових потоків ніколи не було, бо не було повномасштабної війни. Чим більші потоки, тим важче проконтролювати, тим більша спокуса. Я впевнений, що всі дописувачі цензора крали б не менше. Просто зараз тут критикують, бо заздрять тим, хто дорвався до кормушки )
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31.10.2023 16:03 Відповісти
Не всі такі мудаки, що "заздрять" злодіяи-підарасам та будуть жерти в три горла, обкрадаючи свою країну. Деякі гроші можуть підти лише на гроб.
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31.10.2023 16:07 Відповісти
"деньги НЕ пахнут"

це знає кожен хабарник ще з часів Давнього Рима
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31.10.2023 16:18 Відповісти
Барабаны, клавесины и водопроводные трубы трубы пополнились клозетами.
Кто там собирается на след выборах за соплеЗЕев голосовать?
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31.10.2023 15:38 Відповісти
Уверен.
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31.10.2023 15:41 Відповісти
При попередниках я за опалення своєї однокімнатної квартири менше 1500 грн не платив. При цій владі за 4 роки ні разу за опалення не платив більше 1000 грн в місяць. Так куди йшли ті 500 грн за кожний зимній місяць з кожної однокімнатної квартири, до кого в кишеню? Якщо це все перемножити, то там такі колосальні гроші, що зараз навіть під час війни немає такого злодійства, як було тоді
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31.10.2023 16:10 Відповісти
Ну я також став менше за світло платити - правда мож це повязано з тим шо лямпочки енергозберігаючі пчав використовувати зовсім недавно , хоча ні - до чого тут лямпочки енернгозберігаючі ні до чого ( ну шо шановний - утеплення будинку зробили чи котел енергозберігаючий поставили чи мож в квартиру меншу по площі переїхали?).
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31.10.2023 16:21 Відповісти
Ви мене за ідіота приймаєте? Звісно, що обставини не змінились. Квартира та сама, утеплення не робив, та і не має це сенсу, опалення централізоване. Топити все одно будуть по нормам, а не по замірам температур в квартирах. Це реально була афера століття. Я якось прикинув, яке страшенне бабло хтось з народу витряс. Це жах! Такого не було ні до 2014, ні після 2019. Але звісно, ніхто нікого за це до відповідальності не притяг, бо суди всі свої
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31.10.2023 16:27 Відповісти
Питання котла з повістки денної не знімається ( а додається питання ше труб які підводять тепло до вашого будинку і подібна муйня ). І ше напевно тре було це зразу питати - лічильник тепла в вашому будинку присутній і коли він зявився ?
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31.10.2023 16:33 Відповісти
У мене багатоповерхівка 70-х років будування. Тут ніхто нічого капітально не ремонтує, ремонтують лише тоді, коли проривають труби під землею. Ніякого лічильника на під'їзд в нас немає. У моїх батьків в іншій багатоперхівці в іншому місті є лічильник на під'їзді. Так в них завжди холодно, економлять і мерзнуть цілим під'їздом. В мене завжди тепло в квартирі і раніше було, коли 1500 платив і з 2019, коли почали виставляти по 800-1000 на місяць.
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31.10.2023 16:39 Відповісти
Ну лічильник мож на цілий будинок - а про котел ви мож нічого не знаєте ( крім того котел мож перевели на відходи від деревообробки або на солому в кінці кінців або на метан з відходів житєдіяльності - всяке буває тай 21 сторіччя як не як ).
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31.10.2023 16:47 Відповісти
Скоріше з роттердамами щось намутили наші напьорсточніки. Завжди крали, крадуть і будуть красти. Я не вірю нікому
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31.10.2023 16:54 Відповісти
Може зради ніякої нема - зими стали тепліші, менше топлять - менше платите
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31.10.2023 16:59 Відповісти
а що тоді вкрав Порошенко у 80 разів більше ?

е!!! не треба нас дурити теплим кліматом !
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31.10.2023 19:52 Відповісти
ти на ідіота навчався, чи це від народження?
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31.10.2023 16:44 Відповісти
Витри шоколад біля рота! Чи то не шоколад? 😂
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31.10.2023 16:50 Відповісти
анальна фаза - перший етап формування свідомості немовляти:
віно дивиться на "своє" в горщику і каже; це Я !!!

що, затримка в розумовому розвитку ?
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31.10.2023 19:58 Відповісти
Так Слуг выбирали, чтобы было так же плохо, я так понимаю?
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31.10.2023 15:44 Відповісти
Проще вспомнить,что было хуже при попередниках?
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31.10.2023 15:47 Відповісти
к чему твой вопрос? мы 30 лет выбираем какая из двух куч дерьма лучше, но думать надо не о том что было а о том как будет
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31.10.2023 16:10 Відповісти
Хочеш зробити людині добре? - Зроби йому погано, а потім поверни як було ... (С).
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31.10.2023 19:27 Відповісти
А ви оптиміст...
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31.10.2023 15:40 Відповісти
Ну, не без этого...
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31.10.2023 15:42 Відповісти
На хера тобі попередники? Невже сьогодняжні справи не більш важливі? Задовбали вже цими попередниками.
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31.10.2023 15:49 Відповісти
Могли б взагалі просверлити дирку в підлозі і списати,як біотуалет.
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31.10.2023 15:43 Відповісти
За парашу - на парашу.
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31.10.2023 15:44 Відповісти
про що, оця дебільна фраза?

"...На майно обвинувачених накладено арешт"
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31.10.2023 15:47 Відповісти
красиво срать не запретишь
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31.10.2023 15:49 Відповісти
п'ять тищ баксів застава, уявляю як такі тяжеленні валізи грошей Гудман нестиме пустелею
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31.10.2023 15:55 Відповісти
А лахудру у Дніпровському р-ні(там де барабани і овочерізки) вже нагородили за сумлінну працю і це не жарт.
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31.10.2023 16:48 Відповісти
Про те що грощі не смердять знали ще в Древньому Римі. Так що нічого дивного.
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31.10.2023 17:35 Відповісти
А ініціатор (глава РДА) таки відпетляв. Будуть інші лохи.
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31.10.2023 21:12 Відповісти
 
 