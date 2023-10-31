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Работы по реставрации куполов рассчитаны на 5 лет, большинство из них будут выполнены после окончания военного положения, - заповедник "София Киевская". ФОТО

В Национальном заповеднике "София Киевская" заявляют, что большинство работ по реставрации, на которые объявлен тендер на 79,2 млн грн, будут выполняться по окончании военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу заповедника в фейсбуке.

Работы по реставрации куполов рассчитаны на 5 лет, большинство из них будут выполнены после окончания военного положения, - заповедник София Киевская 01

"Поскольку огласку в обществе приобрела ситуация относительно результатов тендера на реставрацию кровли, конструктивных систем крыши и позолоты куполов памятника архитектуры XI в. Софийский собор в Киеве, обнародованный 30 октября 2023 года на сайте "Prozorro" сообщаем следующее: существующее крайне неудовлетворительное состояние крыши, конструктивов и куполов собора стало не просто проблемой для музея, но и угрозой для сохранения целостности уникального памятника, который входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в сообщении заповедника.

Отмечается, что "София Киевская" в последние годы неоднократно ставила вопрос перед Министерством культуры и информационной политики о необходимости выполнения вышеперечисленных работ, но из-за нехватки финансирования ситуация только ухудшалась.

"Это привело к тому, что 14 января 2022 г. около 23 часов во время резкого ухудшения погодных условий с порывами ветра по данным гидрометеослужбы до 23-25 м/с (83 км/ч) произошло падение креста с юго-восточного купола Софийского собора", - говорится в сообщении. В заповеднике рассказали, что вскоре, благодаря меценатам, крест удалось восстановить и вернуть на свое место, но поскольку кресты Софийского собора были установлены примерно в одно и то же время, это только подтвердило большую обеспокоенность техническим состоянием других крестов.

Работы по реставрации куполов рассчитаны на 5 лет, большинство из них будут выполнены после окончания военного положения, - заповедник София Киевская 02
Работы по реставрации куполов рассчитаны на 5 лет, большинство из них будут выполнены после окончания военного положения, - заповедник София Киевская 03

"По результатам исследований техническое состояние конструктивной системы куполов и, особенно, центрального купола оценивается как непригодное к нормальной эксплуатации, конструкции и обшивка крестов, их соединения с подкрестным яблоком к макушке и фальцевые соединения находятся в остро аварийном состоянии, что может в которое время привести к разрушению как части куполов, так и маковок, и крестов", - добавили в заповеднике.

Таким образом, проект реставрации предусматривает комплекс мероприятий по предупреждению возникновения подобных аварийных ситуаций, замене части конструктивных систем куполов, позолоты покрытия крестов и куполов и реставрации кровли Софийского собора. В заповеднике подчеркнули, что проект прошел экспертизу и получил положительный экспертный отчет, согласование Минкультуры.

Работы по реставрации куполов рассчитаны на 5 лет, большинство из них будут выполнены после окончания военного положения, - заповедник София Киевская 04
Работы по реставрации куполов рассчитаны на 5 лет, большинство из них будут выполнены после окончания военного положения, - заповедник София Киевская 05
Работы по реставрации куполов рассчитаны на 5 лет, большинство из них будут выполнены после окончания военного положения, - заповедник София Киевская 06

"На сегодняшний день за счет меценатских средств изготовлено 6 крестов и запланировано заключение соглашения на изготовление центрального креста также за счет меценатов. 16 октября 2023 года были начаты открытые торги с особенностями по предмету: "Реставрация кровли, конструктивных систем и позолоты куполов Софийского собора". Источники финансирования: государственные средства, благотворительные средства, специальный фонд", - говорится в сообщении.

По данным заповедника, выполнение работ по проекту рассчитано на 5 лет до конца 2028 года, а сумма договора – 79,2 млн грн.

"В этом году для выполнения работ, заявленных в тендере, выделено из государственного бюджета 2 млн грн на установку крестов и замену конструктивных систем крепления на всех куполах. Другие работы, в том числе и золочение, будут выполняться по окончании военного положения", - подчеркнули в "Софии Киевской" .

Автор: 

ремонт (1182) София Киевская (90) тендер (668) закупки (770)


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Топ комментарии
+22
Святу Софію треба рятувати негайно і беззаперечно !

гроші взяти з серіалів - 150 млн.,
матеріал - бабу-нєржавєйку порізати !
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31.10.2023 18:32 Ответить
+14
оу. пішли відмазки.
тобто почекати, два три роки, немає сили?
хатинка в іспаніях валиться без догляду? чи дочка заміж дуже хоче, торт потрібен?
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31.10.2023 18:31 Ответить
+14
Но тендер объявили и платить государственные средства вы собрались именно сейчас. Кому будет нужен ваш ремонт когда из-за подобного не устоит страна? Может эти деньги отдать военным на боеприпасы, нужные сейчас как воздух, а вам на ремонт пусть соберет Притула?
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31.10.2023 18:37 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Джерела фінансування: державні кошти, благодійні кошти, спеціальний фонд.

Ну, спецфонд і благодійні кошти ще куди не йшло. А от державні кошти?
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31.10.2023 18:30 Ответить
"ми з допомоги Заходу не крадемо, ми з волонтерських " - ZVO
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31.10.2023 18:39 Ответить
"The Time": В офисе Зеленского "воруют так, как будто завтра не наступит
https://www.youtube.com/watch?v=U45XHMAbi60&t=132s
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31.10.2023 18:41 Ответить
Наташа, Time це смітник.

Звичайне бизнес видання. Та ні чого більшого.

Шустер- звичайний « журналіст», а не пророк.

А ось що важливо так це Перемога України.
Разом до перемоги!
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31.10.2023 19:19 Ответить
Може для слуг і зе завтра не в Україні, а там,де вони уже усе підготували.
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31.10.2023 20:00 Ответить
то ж тендери на після війни вже проводять.
то будуть локрадати навіть коли здриснуть
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31.10.2023 20:17 Ответить
у ZVO верх ногами перевернути V, буде ЗЛО
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31.10.2023 19:29 Ответить
Не купола треба « золотити»!

А зброю для ЗСУ купувати.
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31.10.2023 19:15 Ответить
та хто ж сперечається? Це ж зелень гопки стрибає, аж шуба заворачується
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31.10.2023 19:44 Ответить
Ви ж бачите, що заповідник не вказує цифри: скільки державних коштів і скільки благодійних. Якби державних коштів було небагато, то вони обов'язково б це вказали. Тобто розуміємо, що державні кошти, які потрібні для ЗСУ, йдуть на куполи у кишені.
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31.10.2023 20:20 Ответить
оу. пішли відмазки.
тобто почекати, два три роки, немає сили?
хатинка в іспаніях валиться без догляду? чи дочка заміж дуже хоче, торт потрібен?
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31.10.2023 18:31 Ответить
чого чекати ?
вже хрест пада, тепер впаде баня та ще й прибьє когось
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31.10.2023 18:33 Ответить
як що ми не переможемо, то цей хрест буде обісцяний кирилом!
будеш радіти, коли кирил буде по київський святині розгулювати?
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31.10.2023 18:37 Ответить
Так , зараз все для перемоги , а ,,марафєт" після , бо коли в тебе хата біля лісу з якої лізуть вовки , то треба спочатку огорожу подвір'я зробити , а потім вже все інше... можна буде дорожки , робити, флюгер відремонтувати , і т.д. , тобто всі кошти на оборону і на необхідні життєві засоби і речі .
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31.10.2023 19:08 Ответить
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31.10.2023 18:31 Ответить
а меншисть?
сума:
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31.10.2023 18:31 Ответить
Святу Софію треба рятувати негайно і беззаперечно !

гроші взяти з серіалів - 150 млн.,
матеріал - бабу-нєржавєйку порізати !
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31.10.2023 18:32 Ответить
точно! я ж про маньку кухарку забув. на гербі нормально напилили.
треба зносити, це сов'єтське одоробло.
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31.10.2023 18:34 Ответить
урочисто, з показом по усіх телеканалах, підірвати цей силвол червоної, кацапо-совкової, куно-нацистької окупації України !!!



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31.10.2023 18:42 Ответить
Підривати неможна..там стільки бетону, що якщо реально підірвати все, то Печерськ у Дніпро впаде. Підземні сховища є..баба доречі, є однією з найвищих скульптур у Європі та світі..на екскурсіях на верх гроші заробляють. Да і стоїть вона за феншуєм - меч в сторону мокшандії..
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31.10.2023 19:21 Ответить
яка різниця як вона стоїть і куди повернена ??? коли вона будувалася та стоїть як символ червоної, кумуно-нацистької, кацапо-совкової окупації, символ знищення червоними окупантами 35 мільйонів етнічних українців !!! якщо порівнювати злочини кацапо-совків, комуно-нацистів у міжвоєний період (між так званою "гражданскою війною" та 2Світовою) зі злочинами німців періоду 1933-45 рр., по 1-ші виглядають на порядок гірші за 2-х !!! просто кацапська (1941-1991 рр.) та пост совіцька окупаційна пропаганда (1991-2014 рр.) яка переважала в Україні навіть після здобуття незалежності зробила з німців яких мострів, перекинувши, приписавши деякі злочини червоних окупантів, а самі навіть не хотіли згодуувати про свої злочини - 3Голодомори-геноциди, розвʼязану разом з Гітлером 2Світову, приведення Гітлера до влади у 1933 році, допомога йому у будівнитві його Вермахту, Люфтівафе, танкових підрозділів генерала Гудеріана, СС, Гестапо, а також при сибіли, соловкки, гулаги, репресії, тірійки нквд якими знищували в основному громадян окупованої червоними комуно-нацистами частини імперії зла і тюрми народів (срср) !!!
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31.10.2023 19:29 Ответить
Не нервуйте. Просто спочатку зариють грошей на її демонтаж, на будівлю поставлять хрінь паросток - це теж купа грошей..при цій владі нічого монументального не можна робити. Все ж скомуніздять.

Мені дуже подобається ідея - на її місці (але без зносу музейної частини) скульптура архангела Михаїла. Але не при цій владі..
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31.10.2023 19:53 Ответить
Видос неприглядный.
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31.10.2023 18:32 Ответить
еге, ото дивіться, православні у що фігляр-клоун ЗЄля перетворив Центральну українську сінагогу
ой, так це ж не сінагога, а Свята Софія....
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31.10.2023 18:38 Ответить
Синагога блестит, как у кота...
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31.10.2023 19:08 Ответить
У Боснії розслідують ймовірну купівлю заводу за гроші Міноборони України, які мали піти на міни.
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31.10.2023 18:33 Ответить
Пам'ятки повинні бути вічними..
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31.10.2023 18:34 Ответить
ну правильно говорит надзиратель Прицкер: ВСЕ ТОЛЬКО И ДУМАЮТ КАК УКРАСТЬ
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31.10.2023 18:35 Ответить
КАНАЛИ МАРАФОНУ ПОСАДИТИ НА ГРОШІ ЇХНІХ ВЛАСНИКІВ - ОЛІГАРХІВ , 95 кварталу гроші не давати...
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31.10.2023 18:36 Ответить
Ну вы даёте! На святое замахнулись. Где же орденоносцы с позывными "Лысый" и "Толстый" херчеваться то будут?
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31.10.2023 21:00 Ответить
Так может у ЮНЕСКО денег попросите, а не у ВСУ будите брать? И странно, тендер сейчас а работы потом. Что, откат уже получен?
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31.10.2023 18:36 Ответить
Юнеско, в текущей ситуации в стране, дать может только огородную культуру - хрен. Там дураков нет, и завтра запросто отрапортуют что сюда попала ракета и купола нет. И денег нет вместе с ним.
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31.10.2023 18:39 Ответить
пагрунтувати хворі місця на металі. ну як авто рятують від ржавіння - а позолоточка почекає - Бозя пробачить
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31.10.2023 18:52 Ответить
Наразі Софія - музей, один з символів нашої держави, а не храм. І піклуватися про нього має держава. Тому гроші не церковні, а бюджетні. І прирівнювати реставрацію пам'ятки 10 сторіччя до фарбування авто недоречно. І ловити хайп на цьому ницо. Але охлосу подобається, провжуйте, насолоджуйтесь
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31.10.2023 19:28 Ответить
Символ вашої держави на сьогодні це ви самі, але не Софія, на яку потрібно кошти з кишень простих. Є Фонди і це їх проблема, а тестувати людей на сприйняття новини,це ницо.
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31.10.2023 20:04 Ответить
Передати ПЦУ і вони її приведуть до ладу, а держава повинна турбуватись про наших захисників!
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31.10.2023 20:27 Ответить
Ви коли будуєте, або ремонтуєте, також проектом не заморочуєтесь, як і зелені реставратори. Бо мені пам'ятається. що для початку треба оцінити стан на зараз, потім розробити проектну документацію і тільки потім ремонтувати, а це все гроші, які необхідно витратити до початку ремонту. За 5 років багато зміниться і проект можна буде викинути в смітник, а грошики хтось освоїть. Ось і вся діяльність керівництва цього "заповідника".
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31.10.2023 20:27 Ответить
як на дрони то люди скиньтесь.а як на церквау в СВІТСЬКІЙ державі то з бюджету,ніде не тисне?
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01.11.2023 00:14 Ответить
и вообще, уже сегодня необходимо начать восстановление разрушенных церквей и подобного, находящихся в зоне боевых действий. такой вот план дерьмака-арахамии- верессучки.
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31.10.2023 18:52 Ответить
Тендер сейчас, а работы потом, это значит есть возможность протолкнуть своих, надо влезть хотя бы одной ногой, и обеспечить себя прибыльным делом на будущее

Не понятно, что это за тендер на потом, может потом кто-то предложит что-то лучше
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31.10.2023 19:10 Ответить
Но тендер объявили и платить государственные средства вы собрались именно сейчас. Кому будет нужен ваш ремонт когда из-за подобного не устоит страна? Может эти деньги отдать военным на боеприпасы, нужные сейчас как воздух, а вам на ремонт пусть соберет Притула?
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31.10.2023 18:37 Ответить
не хочуть на **********,то хоч на лікування поранених вояків,якщо уже такі сильно віруючі...
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01.11.2023 00:16 Ответить
Там не о вере. Это государственный музей. Кафедральный собор ПЦУ - Михайловский.
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01.11.2023 00:34 Ответить
Тобто як підрили кацапські були, всім було пох, а зара попруть справжні інетбійці. Агов кацапе, ******, ***** то тудої
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31.10.2023 18:39 Ответить
а головне,з тих підорів фсбшних якби потрусили,то там грошей певно на капремонт вистачило б.
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01.11.2023 00:17 Ответить
Значить все ж таки були знаки .... один з них - падіння хреста
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31.10.2023 18:44 Ответить
але золото для позолоти краще купити саме тепер. а то через 5 років його може вже й не бути в продажу. розкрадуть за цей час, або подешевшає ))
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31.10.2023 18:46 Ответить
стан жахливий, але ...коли він закінчиться той військовий стан? яка буде адекватна ціна на той момент? Може в 10 раз збільшиться? А може в 100? Знов сцють в очі
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31.10.2023 18:48 Ответить
А потім, як завжди, через 5 років з урахунком інфляціі, буде скоригована вартість на 3 000 % інфляціі.

Хоч у дербюжеті закладається щорічна інфляція 10%
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31.10.2023 18:48 Ответить
якщо уважно придивитись на дзвіницю собору, то ми побачимо ліпнину двоголових курей в шапці Мономаха. Скільки треба грошей, щоб їх там не було?
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31.10.2023 18:50 Ответить
цей герб з'явився задовго до заснування москви, ще в Візантії, русня просто його вкрала.
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31.10.2023 18:57 Ответить
але саме русня вліпила на дзвіницю курей-мутантів як свої символи, а не візантійці, і ці кури там символізують русняву владу, а не візантійську, бо Візантії вже 300 років як не було, коли московити добудували дзвіницю і втулили на неї свої курей-мутантів.
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31.10.2023 19:09 Ответить
я так не думаю. Храм було побудовано за десь 200 років до виникненя Москви, а вкрали вони цей герб взагалі десь у 17-18 століттях.
Окрім того це герб Константинопольського (Вселенського) патрархату, тобтто, по суті, всіх православних. Цей герб є частиною гербу цілого ряду балканських країн. Подивіся вікіпедію, це вззагалі дуже популярний герб. Завтра русня скаже, що Тризуб чи герб Риму це також їхні герби, то будемо їх скрізь знищувати?
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31.10.2023 19:17 Ответить
поцікавтесь коли і ким була побудована (добудована до основного храму) дзвіниця, на ній до речі недалеко від входу висить табличка з відповідною історичною інформацією.
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31.10.2023 19:24 Ответить
Більше 250, але герби з'явились пізніше, дійсно як дань Візантії. То вже мокши свиснули герба собі, бо свого нічого вигадати не змогли.
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31.10.2023 19:34 Ответить
відкрию страшну таємницу,але нікому не розказуйте: ЖОДЕН ХРАМ НЕ ДІЙШОВ ДО НАС В ПЕРШОЗДАННОМУ ВИГЛЯДІ,всі вони за весь цей час то ремонтувались а то й ледь не перебудовувались,от і відповідь про двоглавих курей.
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01.11.2023 00:20 Ответить
вибачте, не побачив, що ви пишете про дзвіницю, а не храм. та знову ж таки, якщо це було зроблено самим Мазепою, то я б не займав.
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31.10.2023 19:24 Ответить

Роботи з реставрації куполів розраховані на 5 років, більшість з них будуть виконані після закінчення воєнного стану
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31.10.2023 18:56 Ответить
Пінчук не платить робітникам свого каналу, а волонтери та платники податків Заходу заплатять за позолоту? Ахмєтов подарував Єрмаку Україну та Україну-24 за місця у кріслах для своїх людей , а каналу МИ Україна платять платники податків Заходу . Кірюшці Тимошенко залишили канал РАДА а роботу його оплачують платники податків Заходу ... і т д і т п
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31.10.2023 18:57 Ответить
То може ЮНЕСКО задонатить, чому б не звернутись?
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31.10.2023 18:57 Ответить
а може хай "прихажанє" скинуться,як сраки рвати за московських попів то вони тут як тут,хай і тут скинуться.
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01.11.2023 00:21 Ответить
а у нас в селі нанесли дорожню розмітку , ледь встигли до снігу ...
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31.10.2023 18:59 Ответить
Необхідність ремонту мають визначати експерти і реставратори. Це настаріший оригінальний храм в Україні, мабуть, взагалі найдавніша повністю вціліла пам'ятка нашої історії і ми маємо залишити її наступним поколінням українців в тому вигляді, в якому до нас її зберегли наші пращури.
80 млн не така вже й велика сума. Це усього два прокурорських весілля.
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31.10.2023 19:05 Ответить
Може, Бог дасть?
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31.10.2023 19:09 Ответить
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31.10.2023 19:09 Ответить
Зааааалатиє купола, вєтєр сєверний............ Що вже і Україна поїхала головою на дурнославіє. З кожним днем все більше і більше схожа на рашку.
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31.10.2023 19:19 Ответить
14 січня 2022 р. близько 23 години сталося падіння хреста з південно-східного купола Софійського собору" , а через 40 днів 24 лютого ...
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31.10.2023 19:44 Ответить
А давайте ви всі роботи проведете після нашої перемоги!
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31.10.2023 19:51 Ответить
Ага, гроші зараз, а роботи колись будуть виконані,(нічого не нагадує? ''хтось'' вже так зброю купував. Ще досі шукають куди гроші зникли).А там все подорожчає і треба буде доплачувати.
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31.10.2023 19:57 Ответить
Напруження всіх сил для перемоги вимагає вибору правильної точки прикладення цих сил. Про це ще Архімед говорив. Владоможці, очевидно, неправильні книжки перелистують. Чекові?
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31.10.2023 20:05 Ответить
Усі опитування, тендери і решта це кошти,час. Організатори усього цього чому не на фронті
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31.10.2023 20:05 Ответить
Всі ремонтні роботи повинні проводитись після війни.
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31.10.2023 20:10 Ответить
Цікаво, а в Авдіївці є якісь релігійні історичні споруди. Це ж також українське місто. Та і дороги там побиті дуже, і бруківка є... Принаймні кошторис робіт забить, поки можливість є, а там як карта ляже
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31.10.2023 20:24 Ответить
так кажуть, наче знають, коли той воєнний стан закінчиться. а насправді невідомо навіть чим він закінчиться, не кажучи вже про коли.
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31.10.2023 20:26 Ответить
Гроші зараз а відновлення після відміни військового стану. Яка цікава формула!
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31.10.2023 20:56 Ответить
"ну ми за гроші потримаємось,а потім якщо щось то повернемо,чесно чесно")))
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01.11.2023 00:24 Ответить
Так снимите аккуратно аварийные кресты и сложите на склад чтобы они на голову никому не упали. Потом приделаете после окончания войны.
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31.10.2023 21:03 Ответить
Та не переймайтесь, покривайте позолотою. Москальському патріархату сподобається. Дрони в ЗСУ закінчаться, кацапи зайдуть у Київ, а купола вже позолочені.
Все заіпісь...
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31.10.2023 21:27 Ответить
Бляха, зараз заплачу-заридаю! Поки русня там сиділа - язики в жопи позатикали 32 роки. Про війну ніц не чули, підараси сусальні?
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31.10.2023 22:00 Ответить
а саме головне стан споруди всіх влаштовував,але ж тут відкрилось таке "вікно можливостей",як таке можна пропустити...
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01.11.2023 00:25 Ответить
 
 