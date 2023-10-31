Работы по реставрации куполов рассчитаны на 5 лет, большинство из них будут выполнены после окончания военного положения, - заповедник "София Киевская". ФОТО

В Национальном заповеднике "София Киевская" заявляют, что большинство работ по реставрации, на которые объявлен тендер на 79,2 млн грн, будут выполняться по окончании военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу заповедника в фейсбуке.

"Поскольку огласку в обществе приобрела ситуация относительно результатов тендера на реставрацию кровли, конструктивных систем крыши и позолоты куполов памятника архитектуры XI в. Софийский собор в Киеве, обнародованный 30 октября 2023 года на сайте "Prozorro" сообщаем следующее: существующее крайне неудовлетворительное состояние крыши, конструктивов и куполов собора стало не просто проблемой для музея, но и угрозой для сохранения целостности уникального памятника, который входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в сообщении заповедника.

Отмечается, что "София Киевская" в последние годы неоднократно ставила вопрос перед Министерством культуры и информационной политики о необходимости выполнения вышеперечисленных работ, но из-за нехватки финансирования ситуация только ухудшалась.

"Это привело к тому, что 14 января 2022 г. около 23 часов во время резкого ухудшения погодных условий с порывами ветра по данным гидрометеослужбы до 23-25 м/с (83 км/ч) произошло падение креста с юго-восточного купола Софийского собора", - говорится в сообщении. В заповеднике рассказали, что вскоре, благодаря меценатам, крест удалось восстановить и вернуть на свое место, но поскольку кресты Софийского собора были установлены примерно в одно и то же время, это только подтвердило большую обеспокоенность техническим состоянием других крестов.





"По результатам исследований техническое состояние конструктивной системы куполов и, особенно, центрального купола оценивается как непригодное к нормальной эксплуатации, конструкции и обшивка крестов, их соединения с подкрестным яблоком к макушке и фальцевые соединения находятся в остро аварийном состоянии, что может в которое время привести к разрушению как части куполов, так и маковок, и крестов", - добавили в заповеднике.

Таким образом, проект реставрации предусматривает комплекс мероприятий по предупреждению возникновения подобных аварийных ситуаций, замене части конструктивных систем куполов, позолоты покрытия крестов и куполов и реставрации кровли Софийского собора. В заповеднике подчеркнули, что проект прошел экспертизу и получил положительный экспертный отчет, согласование Минкультуры.







"На сегодняшний день за счет меценатских средств изготовлено 6 крестов и запланировано заключение соглашения на изготовление центрального креста также за счет меценатов. 16 октября 2023 года были начаты открытые торги с особенностями по предмету: "Реставрация кровли, конструктивных систем и позолоты куполов Софийского собора". Источники финансирования: государственные средства, благотворительные средства, специальный фонд", - говорится в сообщении.

По данным заповедника, выполнение работ по проекту рассчитано на 5 лет до конца 2028 года, а сумма договора – 79,2 млн грн.

"В этом году для выполнения работ, заявленных в тендере, выделено из государственного бюджета 2 млн грн на установку крестов и замену конструктивных систем крепления на всех куполах. Другие работы, в том числе и золочение, будут выполняться по окончании военного положения", - подчеркнули в "Софии Киевской" .