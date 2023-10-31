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Роботи з реставрації куполів розраховані на 5 років, більшість з них будуть виконані після закінчення воєнного стану, - заповідник "Софія Київська". ФОТО

У Національному заповіднику "Софія Київська" заявляють, що більшість робіт із реставрації, на які оголошено тендер на 79,2 млн грн, виконуватимуться після завершення воєнного стану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку заповідника у фейсбуці.

Роботи з реставрації куполів розраховані на 5 років, більшість з них будуть виконані після закінчення воєнного стану, - заповідник Софія Київська 01

"Оскільки розголосу в суспільстві набула ситуація щодо результатів тендера на реставрацію покрівлі, конструктивних систем даху та позолоти куполів пам’ятки архітектури ХІ ст. Софійського собору в Києві, який оприлюднено 30 жовтня 2023 р. на сайті Prozorro, повідомляємо: вкрай незадовільний стан даху, конструктивів і куполів собору став не просто проблемою для музею, а й загрозою для збереження цілісності унікальної пам’ятки, яка входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", - наголошується в повідомленні заповідника.

Зазначається, що "Софія Київська" останніми роками неодноразово ставила питання перед Міністерством культури та інформаційної політики щодо необхідності виконання перелічених вище робіт, але через брак фінансування ситуація тільки погіршувалася.

"Це призвело до того, що 14 січня 2022 р. близько 23 години під час різкого погіршення погодних умов з поривами вітру за даними гідрометеослужби до 23-25 м/с (83 км/год) сталося падіння хреста з південно-східного купола Софійського собору", - ідеться в повідомленні. У заповіднику розповіли, що незабаром завдяки меценатам хрест вдалося відновити й повернути на своє місце, але оскільки хрести Софійського собору були встановлені приблизно в один і той самий час, це тільки підтвердило велике занепокоєння щодо технічного стану інших хрестів.

Роботи з реставрації куполів розраховані на 5 років, більшість з них будуть виконані після закінчення воєнного стану, - заповідник Софія Київська 02
Роботи з реставрації куполів розраховані на 5 років, більшість з них будуть виконані після закінчення воєнного стану, - заповідник Софія Київська 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЮНЕСКО внесло Софійський собор, Києво-Печерську лавру та центр Львова до переліку об’єктів Світової спадщини в небезпеці

"За результатами досліджень технічний стан конструктивної системи куполів та особливо центрального куполу оцінюється як непридатний до нормальної експлуатації, конструкції та обшивка хрестів, їх з’єднання з підхресним яблуком до маківки та фальцеві з’єднання перебувають у гостро аварійному стані, що може в будь-який час призвести до руйнації як частини куполів, так і маківок, і хрестів", - додали в заповіднику.

Отже, проєкт реставрації передбачає комплекс заходів із запобігання виникненню таких аварійних ситуацій, заміни частини конструктивних систем куполів, позолоти покриття хрестів і куполів і реставрації покрівлі Софійського собору. У заповіднику наголосили, що проєкт пройшов експертизу й отримав позитивний експертний звіт, погодження Мінкультури.

Роботи з реставрації куполів розраховані на 5 років, більшість з них будуть виконані після закінчення воєнного стану, - заповідник Софія Київська 04
Роботи з реставрації куполів розраховані на 5 років, більшість з них будуть виконані після закінчення воєнного стану, - заповідник Софія Київська 05
Роботи з реставрації куполів розраховані на 5 років, більшість з них будуть виконані після закінчення воєнного стану, - заповідник Софія Київська 06

"На сьогодні за рахунок меценатських коштів виготовлено шість хрестів і заплановано укладення угоди на виготовлення центрального хреста також за рахунок меценатів. 16 жовтня 2023 р. було розпочато відкриті торги з особливостями за предметом: "Реставрація покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів Софійського собору". Джерела фінансування: державні кошти, благодійні кошти, спеціальний фонд", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: На реставрацію та позолоту куполів Софії Київської планують виділити майже 80 млн грн

За даними заповідника, виконання робіт за проєктом розраховане на 5 років до кінця 2028 року, а сума договору - 79,2 млн грн.

"Цього року на виконання робіт, заявлених у тендері, виділено з Державного бюджету 2 млн грн на встановлення хрестів і заміну конструктивних систем кріплення на усіх куполах. Інші роботи, зокрема й золочення, виконуватимуться після закінчення воєнного стану", - наголосили в "Софії Київській".

Автор: 

ремонт (2319) Софія Київська (49) тендер (2418) закупівлі (3432)


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Топ коментарі
+22
Святу Софію треба рятувати негайно і беззаперечно !

гроші взяти з серіалів - 150 млн.,
матеріал - бабу-нєржавєйку порізати !
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31.10.2023 18:32 Відповісти
+14
оу. пішли відмазки.
тобто почекати, два три роки, немає сили?
хатинка в іспаніях валиться без догляду? чи дочка заміж дуже хоче, торт потрібен?
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31.10.2023 18:31 Відповісти
+14
Но тендер объявили и платить государственные средства вы собрались именно сейчас. Кому будет нужен ваш ремонт когда из-за подобного не устоит страна? Может эти деньги отдать военным на боеприпасы, нужные сейчас как воздух, а вам на ремонт пусть соберет Притула?
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31.10.2023 18:37 Відповісти
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Джерела фінансування: державні кошти, благодійні кошти, спеціальний фонд.

Ну, спецфонд і благодійні кошти ще куди не йшло. А от державні кошти?
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31.10.2023 18:30 Відповісти
"ми з допомоги Заходу не крадемо, ми з волонтерських " - ZVO
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31.10.2023 18:39 Відповісти
"The Time": В офисе Зеленского "воруют так, как будто завтра не наступит
https://www.youtube.com/watch?v=U45XHMAbi60&t=132s
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31.10.2023 18:41 Відповісти
Наташа, Time це смітник.

Звичайне бизнес видання. Та ні чого більшого.

Шустер- звичайний « журналіст», а не пророк.

А ось що важливо так це Перемога України.
Разом до перемоги!
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31.10.2023 19:19 Відповісти
Може для слуг і зе завтра не в Україні, а там,де вони уже усе підготували.
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31.10.2023 20:00 Відповісти
то ж тендери на після війни вже проводять.
то будуть локрадати навіть коли здриснуть
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31.10.2023 20:17 Відповісти
у ZVO верх ногами перевернути V, буде ЗЛО
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31.10.2023 19:29 Відповісти
Не купола треба « золотити»!

А зброю для ЗСУ купувати.
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31.10.2023 19:15 Відповісти
та хто ж сперечається? Це ж зелень гопки стрибає, аж шуба заворачується
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31.10.2023 19:44 Відповісти
Ви ж бачите, що заповідник не вказує цифри: скільки державних коштів і скільки благодійних. Якби державних коштів було небагато, то вони обов'язково б це вказали. Тобто розуміємо, що державні кошти, які потрібні для ЗСУ, йдуть на куполи у кишені.
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31.10.2023 20:20 Відповісти
оу. пішли відмазки.
тобто почекати, два три роки, немає сили?
хатинка в іспаніях валиться без догляду? чи дочка заміж дуже хоче, торт потрібен?
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31.10.2023 18:31 Відповісти
чого чекати ?
вже хрест пада, тепер впаде баня та ще й прибьє когось
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31.10.2023 18:33 Відповісти
як що ми не переможемо, то цей хрест буде обісцяний кирилом!
будеш радіти, коли кирил буде по київський святині розгулювати?
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31.10.2023 18:37 Відповісти
Так , зараз все для перемоги , а ,,марафєт" після , бо коли в тебе хата біля лісу з якої лізуть вовки , то треба спочатку огорожу подвір'я зробити , а потім вже все інше... можна буде дорожки , робити, флюгер відремонтувати , і т.д. , тобто всі кошти на оборону і на необхідні життєві засоби і речі .
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31.10.2023 19:08 Відповісти
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31.10.2023 18:31 Відповісти
а меншисть?
сума:
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31.10.2023 18:31 Відповісти
Святу Софію треба рятувати негайно і беззаперечно !

гроші взяти з серіалів - 150 млн.,
матеріал - бабу-нєржавєйку порізати !
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31.10.2023 18:32 Відповісти
точно! я ж про маньку кухарку забув. на гербі нормально напилили.
треба зносити, це сов'єтське одоробло.
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31.10.2023 18:34 Відповісти
урочисто, з показом по усіх телеканалах, підірвати цей силвол червоної, кацапо-совкової, куно-нацистької окупації України !!!



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31.10.2023 18:42 Відповісти
Підривати неможна..там стільки бетону, що якщо реально підірвати все, то Печерськ у Дніпро впаде. Підземні сховища є..баба доречі, є однією з найвищих скульптур у Європі та світі..на екскурсіях на верх гроші заробляють. Да і стоїть вона за феншуєм - меч в сторону мокшандії..
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31.10.2023 19:21 Відповісти
яка різниця як вона стоїть і куди повернена ??? коли вона будувалася та стоїть як символ червоної, кумуно-нацистької, кацапо-совкової окупації, символ знищення червоними окупантами 35 мільйонів етнічних українців !!! якщо порівнювати злочини кацапо-совків, комуно-нацистів у міжвоєний період (між так званою "гражданскою війною" та 2Світовою) зі злочинами німців періоду 1933-45 рр., по 1-ші виглядають на порядок гірші за 2-х !!! просто кацапська (1941-1991 рр.) та пост совіцька окупаційна пропаганда (1991-2014 рр.) яка переважала в Україні навіть після здобуття незалежності зробила з німців яких мострів, перекинувши, приписавши деякі злочини червоних окупантів, а самі навіть не хотіли згодуувати про свої злочини - 3Голодомори-геноциди, розвʼязану разом з Гітлером 2Світову, приведення Гітлера до влади у 1933 році, допомога йому у будівнитві його Вермахту, Люфтівафе, танкових підрозділів генерала Гудеріана, СС, Гестапо, а також при сибіли, соловкки, гулаги, репресії, тірійки нквд якими знищували в основному громадян окупованої червоними комуно-нацистами частини імперії зла і тюрми народів (срср) !!!
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31.10.2023 19:29 Відповісти
Не нервуйте. Просто спочатку зариють грошей на її демонтаж, на будівлю поставлять хрінь паросток - це теж купа грошей..при цій владі нічого монументального не можна робити. Все ж скомуніздять.

Мені дуже подобається ідея - на її місці (але без зносу музейної частини) скульптура архангела Михаїла. Але не при цій владі..
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31.10.2023 19:53 Відповісти
Видос неприглядный.
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31.10.2023 18:32 Відповісти
еге, ото дивіться, православні у що фігляр-клоун ЗЄля перетворив Центральну українську сінагогу
ой, так це ж не сінагога, а Свята Софія....
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31.10.2023 18:38 Відповісти
Синагога блестит, как у кота...
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31.10.2023 19:08 Відповісти
У Боснії розслідують ймовірну купівлю заводу за гроші Міноборони України, які мали піти на міни.
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31.10.2023 18:33 Відповісти
Пам'ятки повинні бути вічними..
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31.10.2023 18:34 Відповісти
ну правильно говорит надзиратель Прицкер: ВСЕ ТОЛЬКО И ДУМАЮТ КАК УКРАСТЬ
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31.10.2023 18:35 Відповісти
КАНАЛИ МАРАФОНУ ПОСАДИТИ НА ГРОШІ ЇХНІХ ВЛАСНИКІВ - ОЛІГАРХІВ , 95 кварталу гроші не давати...
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31.10.2023 18:36 Відповісти
Ну вы даёте! На святое замахнулись. Где же орденоносцы с позывными "Лысый" и "Толстый" херчеваться то будут?
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31.10.2023 21:00 Відповісти
Так может у ЮНЕСКО денег попросите, а не у ВСУ будите брать? И странно, тендер сейчас а работы потом. Что, откат уже получен?
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31.10.2023 18:36 Відповісти
Юнеско, в текущей ситуации в стране, дать может только огородную культуру - хрен. Там дураков нет, и завтра запросто отрапортуют что сюда попала ракета и купола нет. И денег нет вместе с ним.
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31.10.2023 18:39 Відповісти
пагрунтувати хворі місця на металі. ну як авто рятують від ржавіння - а позолоточка почекає - Бозя пробачить
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31.10.2023 18:52 Відповісти
Наразі Софія - музей, один з символів нашої держави, а не храм. І піклуватися про нього має держава. Тому гроші не церковні, а бюджетні. І прирівнювати реставрацію пам'ятки 10 сторіччя до фарбування авто недоречно. І ловити хайп на цьому ницо. Але охлосу подобається, провжуйте, насолоджуйтесь
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31.10.2023 19:28 Відповісти
Символ вашої держави на сьогодні це ви самі, але не Софія, на яку потрібно кошти з кишень простих. Є Фонди і це їх проблема, а тестувати людей на сприйняття новини,це ницо.
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31.10.2023 20:04 Відповісти
Передати ПЦУ і вони її приведуть до ладу, а держава повинна турбуватись про наших захисників!
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31.10.2023 20:27 Відповісти
Ви коли будуєте, або ремонтуєте, також проектом не заморочуєтесь, як і зелені реставратори. Бо мені пам'ятається. що для початку треба оцінити стан на зараз, потім розробити проектну документацію і тільки потім ремонтувати, а це все гроші, які необхідно витратити до початку ремонту. За 5 років багато зміниться і проект можна буде викинути в смітник, а грошики хтось освоїть. Ось і вся діяльність керівництва цього "заповідника".
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31.10.2023 20:27 Відповісти
як на дрони то люди скиньтесь.а як на церквау в СВІТСЬКІЙ державі то з бюджету,ніде не тисне?
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01.11.2023 00:14 Відповісти
и вообще, уже сегодня необходимо начать восстановление разрушенных церквей и подобного, находящихся в зоне боевых действий. такой вот план дерьмака-арахамии- верессучки.
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31.10.2023 18:52 Відповісти
Тендер сейчас, а работы потом, это значит есть возможность протолкнуть своих, надо влезть хотя бы одной ногой, и обеспечить себя прибыльным делом на будущее

Не понятно, что это за тендер на потом, может потом кто-то предложит что-то лучше
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31.10.2023 19:10 Відповісти
Но тендер объявили и платить государственные средства вы собрались именно сейчас. Кому будет нужен ваш ремонт когда из-за подобного не устоит страна? Может эти деньги отдать военным на боеприпасы, нужные сейчас как воздух, а вам на ремонт пусть соберет Притула?
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31.10.2023 18:37 Відповісти
не хочуть на **********,то хоч на лікування поранених вояків,якщо уже такі сильно віруючі...
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01.11.2023 00:16 Відповісти
Там не о вере. Это государственный музей. Кафедральный собор ПЦУ - Михайловский.
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01.11.2023 00:34 Відповісти
Тобто як підрили кацапські були, всім було пох, а зара попруть справжні інетбійці. Агов кацапе, ******, ***** то тудої
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31.10.2023 18:39 Відповісти
а головне,з тих підорів фсбшних якби потрусили,то там грошей певно на капремонт вистачило б.
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01.11.2023 00:17 Відповісти
Значить все ж таки були знаки .... один з них - падіння хреста
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31.10.2023 18:44 Відповісти
але золото для позолоти краще купити саме тепер. а то через 5 років його може вже й не бути в продажу. розкрадуть за цей час, або подешевшає ))
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31.10.2023 18:46 Відповісти
стан жахливий, але ...коли він закінчиться той військовий стан? яка буде адекватна ціна на той момент? Може в 10 раз збільшиться? А може в 100? Знов сцють в очі
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31.10.2023 18:48 Відповісти
А потім, як завжди, через 5 років з урахунком інфляціі, буде скоригована вартість на 3 000 % інфляціі.

Хоч у дербюжеті закладається щорічна інфляція 10%
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31.10.2023 18:48 Відповісти
якщо уважно придивитись на дзвіницю собору, то ми побачимо ліпнину двоголових курей в шапці Мономаха. Скільки треба грошей, щоб їх там не було?
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31.10.2023 18:50 Відповісти
цей герб з'явився задовго до заснування москви, ще в Візантії, русня просто його вкрала.
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31.10.2023 18:57 Відповісти
але саме русня вліпила на дзвіницю курей-мутантів як свої символи, а не візантійці, і ці кури там символізують русняву владу, а не візантійську, бо Візантії вже 300 років як не було, коли московити добудували дзвіницю і втулили на неї свої курей-мутантів.
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31.10.2023 19:09 Відповісти
я так не думаю. Храм було побудовано за десь 200 років до виникненя Москви, а вкрали вони цей герб взагалі десь у 17-18 століттях.
Окрім того це герб Константинопольського (Вселенського) патрархату, тобтто, по суті, всіх православних. Цей герб є частиною гербу цілого ряду балканських країн. Подивіся вікіпедію, це вззагалі дуже популярний герб. Завтра русня скаже, що Тризуб чи герб Риму це також їхні герби, то будемо їх скрізь знищувати?
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31.10.2023 19:17 Відповісти
поцікавтесь коли і ким була побудована (добудована до основного храму) дзвіниця, на ній до речі недалеко від входу висить табличка з відповідною історичною інформацією.
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31.10.2023 19:24 Відповісти
Більше 250, але герби з'явились пізніше, дійсно як дань Візантії. То вже мокши свиснули герба собі, бо свого нічого вигадати не змогли.
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31.10.2023 19:34 Відповісти
відкрию страшну таємницу,але нікому не розказуйте: ЖОДЕН ХРАМ НЕ ДІЙШОВ ДО НАС В ПЕРШОЗДАННОМУ ВИГЛЯДІ,всі вони за весь цей час то ремонтувались а то й ледь не перебудовувались,от і відповідь про двоглавих курей.
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01.11.2023 00:20 Відповісти
вибачте, не побачив, що ви пишете про дзвіницю, а не храм. та знову ж таки, якщо це було зроблено самим Мазепою, то я б не займав.
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31.10.2023 19:24 Відповісти

Роботи з реставрації куполів розраховані на 5 років, більшість з них будуть виконані після закінчення воєнного стану
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31.10.2023 18:56 Відповісти
Пінчук не платить робітникам свого каналу, а волонтери та платники податків Заходу заплатять за позолоту? Ахмєтов подарував Єрмаку Україну та Україну-24 за місця у кріслах для своїх людей , а каналу МИ Україна платять платники податків Заходу . Кірюшці Тимошенко залишили канал РАДА а роботу його оплачують платники податків Заходу ... і т д і т п
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31.10.2023 18:57 Відповісти
То може ЮНЕСКО задонатить, чому б не звернутись?
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31.10.2023 18:57 Відповісти
а може хай "прихажанє" скинуться,як сраки рвати за московських попів то вони тут як тут,хай і тут скинуться.
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01.11.2023 00:21 Відповісти
а у нас в селі нанесли дорожню розмітку , ледь встигли до снігу ...
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31.10.2023 18:59 Відповісти
Необхідність ремонту мають визначати експерти і реставратори. Це настаріший оригінальний храм в Україні, мабуть, взагалі найдавніша повністю вціліла пам'ятка нашої історії і ми маємо залишити її наступним поколінням українців в тому вигляді, в якому до нас її зберегли наші пращури.
80 млн не така вже й велика сума. Це усього два прокурорських весілля.
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31.10.2023 19:05 Відповісти
Може, Бог дасть?
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31.10.2023 19:09 Відповісти
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31.10.2023 19:09 Відповісти
Зааааалатиє купола, вєтєр сєверний............ Що вже і Україна поїхала головою на дурнославіє. З кожним днем все більше і більше схожа на рашку.
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31.10.2023 19:19 Відповісти
14 січня 2022 р. близько 23 години сталося падіння хреста з південно-східного купола Софійського собору" , а через 40 днів 24 лютого ...
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31.10.2023 19:44 Відповісти
А давайте ви всі роботи проведете після нашої перемоги!
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31.10.2023 19:51 Відповісти
Ага, гроші зараз, а роботи колись будуть виконані,(нічого не нагадує? ''хтось'' вже так зброю купував. Ще досі шукають куди гроші зникли).А там все подорожчає і треба буде доплачувати.
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31.10.2023 19:57 Відповісти
Напруження всіх сил для перемоги вимагає вибору правильної точки прикладення цих сил. Про це ще Архімед говорив. Владоможці, очевидно, неправильні книжки перелистують. Чекові?
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31.10.2023 20:05 Відповісти
Усі опитування, тендери і решта це кошти,час. Організатори усього цього чому не на фронті
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31.10.2023 20:05 Відповісти
Всі ремонтні роботи повинні проводитись після війни.
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31.10.2023 20:10 Відповісти
Цікаво, а в Авдіївці є якісь релігійні історичні споруди. Це ж також українське місто. Та і дороги там побиті дуже, і бруківка є... Принаймні кошторис робіт забить, поки можливість є, а там як карта ляже
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31.10.2023 20:24 Відповісти
так кажуть, наче знають, коли той воєнний стан закінчиться. а насправді невідомо навіть чим він закінчиться, не кажучи вже про коли.
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31.10.2023 20:26 Відповісти
Гроші зараз а відновлення після відміни військового стану. Яка цікава формула!
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31.10.2023 20:56 Відповісти
"ну ми за гроші потримаємось,а потім якщо щось то повернемо,чесно чесно")))
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01.11.2023 00:24 Відповісти
Так снимите аккуратно аварийные кресты и сложите на склад чтобы они на голову никому не упали. Потом приделаете после окончания войны.
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31.10.2023 21:03 Відповісти
Та не переймайтесь, покривайте позолотою. Москальському патріархату сподобається. Дрони в ЗСУ закінчаться, кацапи зайдуть у Київ, а купола вже позолочені.
Все заіпісь...
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31.10.2023 21:27 Відповісти
Бляха, зараз заплачу-заридаю! Поки русня там сиділа - язики в жопи позатикали 32 роки. Про війну ніц не чули, підараси сусальні?
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31.10.2023 22:00 Відповісти
а саме головне стан споруди всіх влаштовував,але ж тут відкрилось таке "вікно можливостей",як таке можна пропустити...
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01.11.2023 00:25 Відповісти
 
 