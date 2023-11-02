Военные России из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе атаковали Никопольщину, повреждены коммунальное предприятие, дома, ЛЭП и газопровод. ФОТОрепортаж
Сегодня, 2 ноября, российские оккупанты выпустили по Никополю три дрона-камикадзе, Покровскую громаду Днепропетровской области обстреляли из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня агрессор атаковал Никопольщину. На районный центр направил три дрона-камикадзе. По Покровской сельской громаде целился из тяжелой артиллерии.
Изуродовано коммунальное предприятие, 8 частных домов, хозяйственная постройка, линии электропередач и газопровод.
Обошлось без погибших и раненых", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что днем был "прилет" в Синельниковском районе. Там поврежден частный дом. Люди не пострадали.
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