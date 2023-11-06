Последствия обстрелов Донецкой области российскими захватчиками. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска наносили удары на трех направлениях Донецкой области, ранения получил 1 житель области.

Об этом сообщил и.о. главы ОВА Игорь Мороз, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно. На Донецком направлении происходили артиллерийские и минометные обстрелы Новомихайловки, Константиновки и Антоновки Марьинской громады, а также окрестностей Очеретинской громады.

На Горловском направлении 1 человек ранен в Торецке - повреждены 3 дома и инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки и 1 частный дом.

На Лисичанском направлении обстреляны Лиман, Торское, Заречное и Лозовое", - говорится в сообщении.

В течение суток российские оккупанты ранили 1 жителя области.

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