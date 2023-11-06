Наслідки обстрілів Донеччини російськими загарбниками. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдавали ударів на трьох напрямках Донеччини, поранення дістав 1 житель області.

Про це повідомив в.о. глави ОВА Ігор Мороз, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч на Донеччині минула відносно спокійно. На Донецькому напрямку відбувалися артилерійські і мінометні обстріли Новомихайлівки, Костянтинівки та Антонівки Мар'їнської громади, а також околиць Очеретинської громади.



На Горлівському напрямку 1 людина поранена у Торецьку - пошкоджено 3 будинки і інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки та 1 приватний будинок.



На Лисичанському напрямку обстріляні Лиман, Торське, Зарічне і Лозове", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби російські окупанти поранили 1 жителя області.

Також читайте: Наслідки ворожих обстрілів Херсону. ФОТОрепортаж





