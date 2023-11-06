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Наслідки обстрілів Донеччини російськими загарбниками. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдавали ударів на трьох напрямках Донеччини, поранення дістав 1 житель області.

Про це повідомив в.о. глави ОВА Ігор Мороз, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч на Донеччині минула відносно спокійно. На Донецькому напрямку відбувалися артилерійські і мінометні обстріли Новомихайлівки, Костянтинівки та Антонівки Мар'їнської громади, а також околиць Очеретинської громади.

На Горлівському напрямку 1 людина поранена у Торецьку - пошкоджено 3 будинки і інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки та 1 приватний будинок.

На Лисичанському напрямку обстріляні Лиман, Торське, Зарічне і Лозове", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби російські окупанти поранили 1 жителя області.

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Наслідки обстрілів Донеччини російськими загарбниками 01
Наслідки обстрілів Донеччини російськими загарбниками 02
Наслідки обстрілів Донеччини російськими загарбниками 03

Автор: 

обстріл (29262) Донецька область (8825)


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06.11.2023 10:41 Відповісти
 
 