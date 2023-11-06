Вражеский танк горит и взрывается вблизи Авдеевки. ВИДЕО беспилотника
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен горящий российский танк, пораженный украинскими воинами вблизи Авдеевки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись охваченной огнем российской бронемашины сделана с помощью беспилотника.
"Коптер наблюдает за догорающим в районе Авдеевки российским танком в ходе неудачной попытки штурма украинской позиции", - говорится в комментарии к видео.
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Рідна Україна переможе!
Героям слава !!! Бережи вас Господь, ріненькі
И зачем было копать ?