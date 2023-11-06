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Новости Видео Война
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Вражеский танк горит и взрывается вблизи Авдеевки. ВИДЕО беспилотника

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен горящий российский танк, пораженный украинскими воинами вблизи Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись охваченной огнем российской бронемашины сделана с помощью беспилотника.

"Коптер наблюдает за догорающим в районе Авдеевки российским танком в ходе неудачной попытки штурма украинской позиции", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: путин "fucking terrorist", - Зеленский в интервью американскому каналу NBC. ВИДЕО

Автор: 

танк (2278) уничтожение (7280) Авдеевка (2444)


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Горить, палає техніка ворожа,
Рідна Україна переможе!

Героям слава !!! Бережи вас Господь, ріненькі
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06.11.2023 10:14 Ответить
С земных недр выкопали руду, выплавили металл, сделали оружие, а потом металл возвращается в землю....
И зачем было копать ?
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06.11.2023 10:36 Ответить
хорошо горит.
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06.11.2023 11:36 Ответить
 
 