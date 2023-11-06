Вражеский танк горит и взрывается вблизи Авдеевки. ВИДЕО беспилотника

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен горящий российский танк, пораженный украинскими воинами вблизи Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись охваченной огнем российской бронемашины сделана с помощью беспилотника.

"Коптер наблюдает за догорающим в районе Авдеевки российским танком в ходе неудачной попытки штурма украинской позиции", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: путин "fucking terrorist", - Зеленский в интервью американскому каналу NBC. ВИДЕО