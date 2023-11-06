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Новини Відео Війна
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Ворожий танк горить і вибухає поблизу Авдіївки. ВIДЕО безпілотника

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований палаючий російський танк, уражений українськими воїнами поблизу Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис охопленої вогнем російської бронемашини зроблений за допомогою безпілотника.

"Коптер спостерігає за догораючим в районі Авдіївки російським танком в ході невдалої спроби штурму української позиції", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: 

танк (2089) знищення (7593) Авдіївка (2342)


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Горить, палає техніка ворожа,
Рідна Україна переможе!

Героям слава !!! Бережи вас Господь, ріненькі
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06.11.2023 10:14 Відповісти
С земных недр выкопали руду, выплавили металл, сделали оружие, а потом металл возвращается в землю....
И зачем было копать ?
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06.11.2023 10:36 Відповісти
хорошо горит.
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06.11.2023 11:36 Відповісти
 
 