Ворожий танк горить і вибухає поблизу Авдіївки. ВIДЕО безпілотника
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований палаючий російський танк, уражений українськими воїнами поблизу Авдіївки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис охопленої вогнем російської бронемашини зроблений за допомогою безпілотника.
"Коптер спостерігає за догораючим в районі Авдіївки російським танком в ході невдалої спроби штурму української позиції", - йдеться у коментарі до відео.
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И зачем было копать ?