Артилеристи знищили зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С1" та 2С6 "Тунгуска". ВIДЕО
Нашою аеророзвідкою на Авдіївському напрямку було виявлено російські зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С1" та 2С6 "Тунгуска". Після передачі розвідкою координат по цілях влучно відпрацювала наша артилерія - залишивши ворога без засобів ППО в даному секторі.
Відео знищення ворожої техніки опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+5 Саша Пончик
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+3 Mitr Nedoverov
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+2 время
показати весь коментар05.11.2023 18:25 Відповісти Посилання
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