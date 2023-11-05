Артилеристи знищили зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С1" та 2С6 "Тунгуска". ВIДЕО

Нашою аеророзвідкою на Авдіївському напрямку було виявлено російські зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С1" та 2С6 "Тунгуска". Після передачі розвідкою координат по цілях влучно відпрацювала наша артилерія - залишивши ворога без засобів ППО в даному секторі.

Відео знищення ворожої техніки опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

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