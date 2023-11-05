УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10377 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
11 786 10

Артилеристи знищили зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С1" та 2С6 "Тунгуска". ВIДЕО

Нашою аеророзвідкою на Авдіївському напрямку було виявлено російські зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С1" та 2С6 "Тунгуска". Після передачі розвідкою координат по цілях влучно відпрацювала наша артилерія - залишивши ворога без засобів ППО в даному секторі.

Відео знищення ворожої техніки опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Наші бійці знищили польовий склад з протитанковими мінами окупантів на Південному напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7593) Авдіївка (2342)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Це добре.
показати весь коментар
05.11.2023 16:04 Відповісти
+3
замечательный результат.
показати весь коментар
05.11.2023 16:46 Відповісти
+2
Смерть кацапам!
показати весь коментар
05.11.2023 18:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це добре.
показати весь коментар
05.11.2023 16:04 Відповісти
после конечного пройопа жыдоугрофиннобурятские пропагандоны заявят, шо мы один нарот и отсос самому себе по гундяевским канонам грехом не считаеццо...
кароче, по любэ поб'єда...
показати весь коментар
05.11.2023 16:09 Відповісти
Цікаво, що тільки москвороті не вигадують, аби москалів москалями не називати.
показати весь коментар
05.11.2023 19:38 Відповісти
шапіро вольдемару рудольфовичу подякуй...
показати весь коментар
12.11.2023 00:32 Відповісти
замечательный результат.
показати весь коментар
05.11.2023 16:46 Відповісти
Смерть кацапам!
показати весь коментар
05.11.2023 18:25 Відповісти
Й РЕБ ТРЕБА БАБАХАТЬ !!!
показати весь коментар
05.11.2023 19:11 Відповісти
Байрактар навів -норм...
показати весь коментар
05.11.2023 19:22 Відповісти
Дрончик вітром бОвтає, чи така зьомка? Чи підсвічує під час атаки?
показати весь коментар
06.11.2023 00:40 Відповісти
 
 