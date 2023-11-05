РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11244 посетителя онлайн
Новости Видео Война
11 786 10

Артиллеристы уничтожили зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С1" и 2С6 "Тунгуска". ВИДЕО

Нашей аэроразведкой на Авдеевском направлении были обнаружены российские зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С1" и 2С6 "Тунгуска". После передачи разведкой координат по целям метко отработала наша артиллерия – оставив врага без средств ПВО в данном секторе.

Видео уничтожения вражеской техники было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Наши бойцы уничтожили полевой склад с противотанковыми минами оккупантов на Южном направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7280) Авдеевка (2444)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Це добре.
показать весь комментарий
05.11.2023 16:04 Ответить
+3
замечательный результат.
показать весь комментарий
05.11.2023 16:46 Ответить
+2
Смерть кацапам!
показать весь комментарий
05.11.2023 18:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це добре.
показать весь комментарий
05.11.2023 16:04 Ответить
после конечного пройопа жыдоугрофиннобурятские пропагандоны заявят, шо мы один нарот и отсос самому себе по гундяевским канонам грехом не считаеццо...
кароче, по любэ поб'єда...
показать весь комментарий
05.11.2023 16:09 Ответить
Цікаво, що тільки москвороті не вигадують, аби москалів москалями не називати.
показать весь комментарий
05.11.2023 19:38 Ответить
шапіро вольдемару рудольфовичу подякуй...
показать весь комментарий
12.11.2023 00:32 Ответить
замечательный результат.
показать весь комментарий
05.11.2023 16:46 Ответить
Смерть кацапам!
показать весь комментарий
05.11.2023 18:25 Ответить
Й РЕБ ТРЕБА БАБАХАТЬ !!!
показать весь комментарий
05.11.2023 19:11 Ответить
Байрактар навів -норм...
показать весь комментарий
05.11.2023 19:22 Ответить
Дрончик вітром бОвтає, чи така зьомка? Чи підсвічує під час атаки?
показать весь комментарий
06.11.2023 00:40 Ответить
 
 