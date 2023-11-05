Артиллеристы уничтожили зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С1" и 2С6 "Тунгуска". ВИДЕО
Нашей аэроразведкой на Авдеевском направлении были обнаружены российские зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С1" и 2С6 "Тунгуска". После передачи разведкой координат по целям метко отработала наша артиллерия – оставив врага без средств ПВО в данном секторе.
Видео уничтожения вражеской техники было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.
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