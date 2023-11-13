Германия передаст Украине строительное оборудование и материалы. ФОТО
Агентство технической помощи Германии Technisches Hilfswerk сообщило о подготовке новой помощи для Украины, предусматривающей транспортеры, мини-экскаваторы, бетономешалки и другое строительное оборудование.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Агентства.
"Дальнейшая помощь для Украины: Агентство технической помощи Германии (Technisches Hilfswerk) готовит поставки строительного оборудования и материалов, включая транспортеры, мини-экскаваторы, стремянки, тачки, бетономешатели и инструменты", - говорится в сообщении в соцсети Х.
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