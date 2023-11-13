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Германия передаст Украине строительное оборудование и материалы. ФОТО

Агентство технической помощи Германии Technisches Hilfswerk сообщило о подготовке новой помощи для Украины, предусматривающей транспортеры, мини-экскаваторы, бетономешалки и другое строительное оборудование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Агентства.

"Дальнейшая помощь для Украины: Агентство технической помощи Германии (Technisches Hilfswerk) готовит поставки строительного оборудования и материалов, включая транспортеры, мини-экскаваторы, стремянки, тачки, бетономешатели и инструменты", - говорится в сообщении в соцсети Х.

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Германия передаст Украине строительное оборудование и материалы 01

Автор: 

Германия (7093) помощь (7903)


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Скоро в конче заспі велике будівництво?
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13.11.2023 17:22 Ответить
Незабаром у продажу...
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13.11.2023 17:23 Ответить
Незабудьте проконтролювати
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13.11.2023 17:24 Ответить
будуть там де 50 шевроле тахо
під сракою або під контролем оточення найвеличнішого
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13.11.2023 17:39 Ответить
Доки буде режим ЗЕМАРОДЕРІВ , нічого не передавайте , Дерьмак все оприходує і виведе в офшори , як це він робить на протязі в каденції ЗЕ
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13.11.2023 17:42 Ответить
передасть не Україні, а в приватну власність мародерів як і сотні вагонів гуманітарки
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13.11.2023 17:47 Ответить
А де асфальтоукладчіки !?
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13.11.2023 18:27 Ответить
дивимось пропозиції "епіцентру",,,
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13.11.2023 18:48 Ответить
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13.11.2023 18:59 Ответить
 
 