Германия передаст Украине строительное оборудование и материалы. ФОТО

Агентство технической помощи Германии Technisches Hilfswerk сообщило о подготовке новой помощи для Украины, предусматривающей транспортеры, мини-экскаваторы, бетономешалки и другое строительное оборудование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Агентства.

"Дальнейшая помощь для Украины: Агентство технической помощи Германии (Technisches Hilfswerk) готовит поставки строительного оборудования и материалов, включая транспортеры, мини-экскаваторы, стремянки, тачки, бетономешатели и инструменты", - говорится в сообщении в соцсети Х.

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