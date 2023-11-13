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Німеччина передасть Україні будівельне обладнання та матеріали. ФОТО

Агентство технічної допомоги Німеччини Technisches Hilfswerk повідомило про підготовку нової допомоги для України, що передбачає транспортери, міні-екскаватори, бетономішалки та інше будівельне обладнання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Агентства.

"Подальша допомога для України: Агентство технічної допомоги Німеччини (Technisches Hilfswerk) готує постачання будівельного обладнання та матеріалів, включно з транспортерами, міні-екскаваторами, драбинами, тачками, бетонозмішувачами та інструментами", - йдеться в повідомленні в соцмережі Х (твіттері).

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Німеччина передасть Україні будівельне обладнання та матеріали 01

Автор: 

Німеччина (7510) допомога (8483)


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Скоро в конче заспі велике будівництво?
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13.11.2023 17:22 Відповісти
Незабаром у продажу...
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13.11.2023 17:23 Відповісти
Незабудьте проконтролювати
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13.11.2023 17:24 Відповісти
будуть там де 50 шевроле тахо
під сракою або під контролем оточення найвеличнішого
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13.11.2023 17:39 Відповісти
Доки буде режим ЗЕМАРОДЕРІВ , нічого не передавайте , Дерьмак все оприходує і виведе в офшори , як це він робить на протязі в каденції ЗЕ
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13.11.2023 17:42 Відповісти
передасть не Україні, а в приватну власність мародерів як і сотні вагонів гуманітарки
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13.11.2023 17:47 Відповісти
А де асфальтоукладчіки !?
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13.11.2023 18:27 Відповісти
дивимось пропозиції "епіцентру",,,
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13.11.2023 18:48 Відповісти
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13.11.2023 18:59 Відповісти
 
 