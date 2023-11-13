Німеччина передасть Україні будівельне обладнання та матеріали. ФОТО
Агентство технічної допомоги Німеччини Technisches Hilfswerk повідомило про підготовку нової допомоги для України, що передбачає транспортери, міні-екскаватори, бетономішалки та інше будівельне обладнання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Агентства.
"Подальша допомога для України: Агентство технічної допомоги Німеччини (Technisches Hilfswerk) готує постачання будівельного обладнання та матеріалів, включно з транспортерами, міні-екскаваторами, драбинами, тачками, бетонозмішувачами та інструментами", - йдеться в повідомленні в соцмережі Х (твіттері).
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