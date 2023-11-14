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Украина тестирует компактную систему радиоэлектронной разведки, - Федоров. ФОТО

Украина совместно с Brave1 тестирует компактную систему радиоэлектронной разведки ЭТЕР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"ЭТЕР - это комплекс пеленгаторов, обнаруживающий вражеские сигналы радиостанций, дронов и РЭБ. Это помогает военным эффективнее выполнять боевые задания, запускать беспилотники и поражать вражеские позиции.

К примеру, перед запуском дрона бойцы проверяют наличие сигнала вражеской системы РЭБ, а затем формируют безопасный маршрут для "птички", - говорится в сообщении.

Смотрите также: На фронте военные тестируют наземную работу UGV Sirko-S1, - Федоров. ФОТО

Как отметил Федоров, сам комплекс мобильный и модульный, что позволяет быстро заменять поврежденные компоненты. В настоящее время разработкой на фронте пользуются отдельные подразделения Сил обороны.

"ЭТЕР - это лишь одна из уникальных технологий, созданная украинцами, чтобы эффективнее противодействовать врагу и сохранять человеческие жизни", - добавил Федоров.

Читайте также: Украинская система РЕБ Piranha AVD 360 успешно прошла полевые испытания и готова к серийному производству, - Федоров

Украина тестирует компактную систему радиоэлектронной разведки, - Федоров 01

Автор: 

технологии (679) Федоров Михаил (510) РЭБ (138)


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Топ комментарии
+15
Ще й схему виложіть....
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14.11.2023 19:29 Ответить
+8
у нього розум є???????????????????????????????????????
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14.11.2023 19:29 Ответить
+8
"Болтун -- находка для шпиона"

Пан министр наверное не понимает что враг мониторит все новости такого рода. Разве только он специально информирует и предупреждает врага....
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14.11.2023 19:38 Ответить
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у нього розум є???????????????????????????????????????
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14.11.2023 19:29 Ответить
О, як завжди вилізли панікери та зрадофіли.
Ну й що тобі дала ця стаття?
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14.11.2023 19:37 Ответить
Сиди і мовчи.... якщо не розумієш...
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14.11.2023 20:11 Ответить
Ховати такі речі, це як ховати наявність металошукачів в аеропортах:
По-перше, це повністю безглуздо - школяр здогадається зробити таку річ.
По-друге, ТИ здогадайся, чому ні Захід, ні Рашка, ні арабаби-бабаби не приховують наявність таких речей?
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14.11.2023 21:00 Ответить
а подумать ?
Любое новшество, прием, лайфхак , устройство и т.д., которое дает преимущество на поле боя, по умолчанию интересует врага. Это преимущество есть до тех пор -- пока враг о нем не знает. Поэтому о таких вещах лучше помалкивать .
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14.11.2023 20:22 Ответить
Дивись відповідь вище. ⬆️
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14.11.2023 21:01 Ответить
ты много можешь найти инфы о полевом РЕБе рахованов например?
а министры ********* и бабахов часто подобные релизы с картинками выпускают?
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15.11.2023 17:44 Ответить
по-перше:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%A0%D0%95%D0%91_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
по-друге:
представлений пристрій - НЕ РЕБ, а усього лиш звичайний детектор випромінювання.
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15.11.2023 18:15 Ответить
А про новый окопный РЕБ раисян статейку на вики нагуглишь?
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12.12.2023 18:39 Ответить
Ні. Бо ЗЄ-влада складається з шахраїв та тупих хайпожеріа.

Федоров до стрімкої кар'єри у владі впарюааа тіткам в інтернеті неіснуючі засоби для похудання. І ви чекали від нього інтелекту та відповідальності?
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14.11.2023 19:50 Ответить
А тепер Федоров впарює людям те, до чого не має ніякого стосунку.
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14.11.2023 19:51 Ответить
Ще й схему виложіть....
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14.11.2023 19:29 Ответить
Школяр 8-10 класу тобі такі схеми може викласти.
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14.11.2023 21:03 Ответить
та припени вже строчити і так всі вже зрозуміли що безмозгле.
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15.11.2023 06:59 Ответить
Прикро відчувати себе тупіше школяра середніх класів?
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15.11.2023 11:13 Ответить
добре що хочь це усвідомлюєш)
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15.11.2023 11:20 Ответить
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14.11.2023 19:33 Ответить
Дуже дивно, що панелі підключення не мають кришок (захисту від води).
А сам пристрій немає ручок для переноски.
Це те, що можливо відразу сказати по одній не дуже інформативної фотографії.
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14.11.2023 19:34 Ответить
нема кому гантелю на ********** голову с дрона скинуть...
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14.11.2023 19:35 Ответить
він знає що він мудак, тому зазделегідь попіклувався про свою безпеку...
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14.11.2023 19:39 Ответить
Ну і що від того, що виклали картинку якогось коробка? Чому так всі переполошилися?
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14.11.2023 19:36 Ответить
людям цікаво чи каністра бульби влазить..
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14.11.2023 19:59 Ответить
"Болтун -- находка для шпиона"

Пан министр наверное не понимает что враг мониторит все новости такого рода. Разве только он специально информирует и предупреждает врага....
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14.11.2023 19:38 Ответить
Не сміши.Єрмак докладує 24/7
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14.11.2023 20:01 Ответить
Доклади строчить вся "кротівня" на всіх рівнях. Одного "зєрмака" на все не вистачить.
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15.11.2023 08:18 Ответить
ДБР чи БЕБ вже вилучили креслення ?
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14.11.2023 20:10 Ответить
Уже и аудиторская служба счета арестовала, все нормально, по схеме.
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14.11.2023 21:05 Ответить
В мое время о секретных разработках даже шепотом нельзя было говорить, а здесь и краткие характеристики, и возможности с фото в придачу!
Контрразведка, ау!
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14.11.2023 20:56 Ответить
і що ти побачив з того фото?
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14.11.2023 21:37 Ответить
Як зазначив Федоров, сам комплекс мобільний...
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Ага, нет ни одной ручки.
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14.11.2023 20:59 Ответить
Его надо катить)))
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14.11.2023 21:01 Ответить
Это только ты "смотришь в книгу - видишь фигу"
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15.11.2023 11:01 Ответить
У нас до войны все это и так было. На выставке сам видел. Но за 1ю5 года войны нужно было просто начать выпуск...
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15.11.2023 10:40 Ответить
 
 