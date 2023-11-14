Украина тестирует компактную систему радиоэлектронной разведки, - Федоров. ФОТО

Украина совместно с Brave1 тестирует компактную систему радиоэлектронной разведки ЭТЕР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"ЭТЕР - это комплекс пеленгаторов, обнаруживающий вражеские сигналы радиостанций, дронов и РЭБ. Это помогает военным эффективнее выполнять боевые задания, запускать беспилотники и поражать вражеские позиции.

К примеру, перед запуском дрона бойцы проверяют наличие сигнала вражеской системы РЭБ, а затем формируют безопасный маршрут для "птички", - говорится в сообщении.

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Как отметил Федоров, сам комплекс мобильный и модульный, что позволяет быстро заменять поврежденные компоненты. В настоящее время разработкой на фронте пользуются отдельные подразделения Сил обороны.

"ЭТЕР - это лишь одна из уникальных технологий, созданная украинцами, чтобы эффективнее противодействовать врагу и сохранять человеческие жизни", - добавил Федоров.

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