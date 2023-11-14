Украина тестирует компактную систему радиоэлектронной разведки, - Федоров. ФОТО
Украина совместно с Brave1 тестирует компактную систему радиоэлектронной разведки ЭТЕР.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"ЭТЕР - это комплекс пеленгаторов, обнаруживающий вражеские сигналы радиостанций, дронов и РЭБ. Это помогает военным эффективнее выполнять боевые задания, запускать беспилотники и поражать вражеские позиции.
К примеру, перед запуском дрона бойцы проверяют наличие сигнала вражеской системы РЭБ, а затем формируют безопасный маршрут для "птички", - говорится в сообщении.
Как отметил Федоров, сам комплекс мобильный и модульный, что позволяет быстро заменять поврежденные компоненты. В настоящее время разработкой на фронте пользуются отдельные подразделения Сил обороны.
"ЭТЕР - это лишь одна из уникальных технологий, созданная украинцами, чтобы эффективнее противодействовать врагу и сохранять человеческие жизни", - добавил Федоров.
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Ну й що тобі дала ця стаття?
По-перше, це повністю безглуздо - школяр здогадається зробити таку річ.
По-друге, ТИ здогадайся, чому ні Захід, ні Рашка, ні арабаби-бабаби не приховують наявність таких речей?
Любое новшество, прием, лайфхак , устройство и т.д., которое дает преимущество на поле боя, по умолчанию интересует врага. Это преимущество есть до тех пор -- пока враг о нем не знает. Поэтому о таких вещах лучше помалкивать .
а министры ********* и бабахов часто подобные релизы с картинками выпускают?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%A0%D0%95%D0%91_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
по-друге:
представлений пристрій - НЕ РЕБ, а усього лиш звичайний детектор випромінювання.
Федоров до стрімкої кар'єри у владі впарюааа тіткам в інтернеті неіснуючі засоби для похудання. І ви чекали від нього інтелекту та відповідальності?
А сам пристрій немає ручок для переноски.
Це те, що можливо відразу сказати по одній не дуже інформативної фотографії.
Пан министр наверное не понимает что враг мониторит все новости такого рода. Разве только он специально информирует и предупреждает врага....
Контрразведка, ау!
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Ага, нет ни одной ручки.