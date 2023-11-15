Задержан доцент университета, который работал на ГРУ рф и корректировал ракетные удары по Харькову, - СБУ. ФОТОрепортаж
Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Харькове еще одного агента главного управления генштаба вооруженных сил россии. Он корректировал вражеские ракетно-артиллерийские удары по военной и критической инфраструктуре областного центра. Злоумышленником оказался 49-летний доцент одного из харьковских университетов, которого российская военная разведка дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Среди основных задач вражеского агента была фиксация последствий ракетных и артиллерийских ударов по одному из оборонных предприятий Харьковщины, многократно подвергавшихся обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.
Также злоумышленник отслеживал маршруты перемещения подразделений ВСУ и локации логистических складов, включая боеприпасы и амуницию украинских воинов.
Еще одной его задачей было отслеживание деятельности иностранных волонтерских организаций на территории Харькова.
Сотрудники СБУ разоблачили агента военной разведки россии и задержали его в собственном доме в областном центре.
"По материалам следствия он передавал разведданные в российское гру через мессенджер в виде текстовых сообщений и отметок на электронных картах.
Во время обысков в помещении задержанного изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с агрессором", - отметили в СБУ.
На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
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Якщо б і ту пацюкиню заарештували - проти неї теж не виходили б вже - який сенс?
Справа не в мові, справа у конкретних зрадниках. І те, що зрадник розмовляє українською - ніяк його не виправдовує.
Та й "законодавство варто застосовувать виключно для своїх Але не до прямих ворогів які роблять все для того щоб тебе вбить Вважай це "необхідною обороною"