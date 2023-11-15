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Задержан доцент университета, который работал на ГРУ рф и корректировал ракетные удары по Харькову, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Харькове еще одного агента главного управления генштаба вооруженных сил россии. Он корректировал вражеские ракетно-артиллерийские удары по военной и критической инфраструктуре областного центра. Злоумышленником оказался 49-летний доцент одного из харьковских университетов, которого российская военная разведка дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Среди основных задач вражеского агента была фиксация последствий ракетных и артиллерийских ударов по одному из оборонных предприятий Харьковщины, многократно подвергавшихся обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.

Также злоумышленник отслеживал маршруты перемещения подразделений ВСУ и локации логистических складов, включая боеприпасы и амуницию украинских воинов.

Еще одной его задачей было отслеживание деятельности иностранных волонтерских организаций на территории Харькова.

Сотрудники СБУ разоблачили агента военной разведки россии и задержали его в собственном доме в областном центре.

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"По материалам следствия он передавал разведданные в российское гру через мессенджер в виде текстовых сообщений и отметок на электронных картах.

Во время обысков в помещении задержанного изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с агрессором", - отметили в СБУ.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Задержан доцент университета, который работал на ГРУ рф и корректировал ракетные удары по Харькову, - СБУ 01
Задержан доцент университета, который работал на ГРУ рф и корректировал ракетные удары по Харькову, - СБУ 02
Задержан доцент университета, который работал на ГРУ рф и корректировал ракетные удары по Харькову, - СБУ 03
Задержан доцент университета, который работал на ГРУ рф и корректировал ракетные удары по Харькову, - СБУ 04
Задержан доцент университета, который работал на ГРУ рф и корректировал ракетные удары по Харькову, - СБУ 05

Автор: 

СБУ (20125) Харьков (7626) государственная измена (1582)


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Топ комментарии
+20
Повісити потрібно цього зрадника і вбивцю без зайвих вагань 😠
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15.11.2023 10:26 Ответить
+17
Або з університету МВС, або з Юридичної Академії 💯
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15.11.2023 10:25 Ответить
+10
Навіщо? Зібрать людей з розбитого кацапами будинку Привезти цього гімнюка Поставить між люди і на півгодини "відвернуться" А потім вивезти і закопать Три-чотири такі "сеанси для публіки" - і "асведамителей для Рассии" стане в десятки разів менше
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15.11.2023 10:43 Ответить
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Або з університету МВС, або з Юридичної Академії 💯
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15.11.2023 10:25 Ответить
Ви теж замітили, що навідники це в 99,9% рузкаізичниє гражданє??????? Я чогось поки в новинах не бачив україномовних навідників…. САВПАДЄНІЄ?????
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15.11.2023 11:49 Ответить
А як щодо бабуні Ірини, котра Фаріон?
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15.11.2023 12:04 Ответить
там своя історія...
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15.11.2023 12:40 Ответить
Повісити потрібно цього зрадника і вбивцю без зайвих вагань 😠
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15.11.2023 10:26 Ответить
студенти вже вишли захищати рускоязичних доцентів ?
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15.11.2023 10:29 Ответить
Должны?
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15.11.2023 10:37 Ответить
звісно ні доцент же не комуняка !
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15.11.2023 10:53 Ответить
Студенти виходили проти тої пацюкині, яка здавала україномовних студентів.
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15.11.2023 10:38 Ответить
а цей не здавав російськомовних воїнів ЗСУ ? ето другое ?
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15.11.2023 10:51 Ответить
А цього вже заарештовано - чи ви статтю не читали?
Якщо б і ту пацюкиню заарештували - проти неї теж не виходили б вже - який сенс?
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15.11.2023 11:26 Ответить
я зрозумів ето другое ! а ще поки немає рішення суду людина не винна . пам'ятаєш "вбивць " Шеремета ? вийшли піскограй , чорт і сказали це вбивці , а далі щось пішло не так . то де студенти які підтримують чи засуджують свого доцента ? це ще раз доказує що акція в Львові замовна . я не за Фаріон , я за правду .
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15.11.2023 11:41 Ответить
Львовские студенты недавно выходили, и требовали что бы Фарион уволили из университета. Кого харьковские должны защищать?
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15.11.2023 11:49 Ответить
доцента свого за сумісництвом кацапського корегувальника . я написав підтримати або засудити .
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15.11.2023 12:07 Ответить
Ти неадекват, чи як? Якщо б цього зрадника НЕ заарештували - студенти вийшли б з вимогою арешту - так само як і щодо зрадниці фаріон.
Справа не в мові, справа у конкретних зрадниках. І те, що зрадник розмовляє українською - ніяк його не виправдовує.
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15.11.2023 12:09 Ответить
де були студенти вчора ? чи доцент почав корегувати сьогодні з ранку ? 1,5 року чомусь не виходили . він точно шукав однодумців серед студентів або збирав інформацію або висловлював думки про події . але павлики морозови виявились тільки в політехи .
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15.11.2023 12:18 Ответить
А студенти мають слідкувати за тим, чим займається доцент після пар? Чи студенти у нас виконують роль СБУ?
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15.11.2023 12:19 Ответить
Пане Роман-а вам не здаіться,що ви порівнюєте %уй з пальцем?Зрадницьку і шпигунську діяльність-з морально недопустимими в воєний час діями?Чи вам "какая разніца"?І нащо ще сюди приплітати якісь рішення суду?Фаріон вирішила,певне,що вона в ВР і можна ляпати язиком,як помелом.В Україні війна,люди в окопах-подякуй їм,вони оцінять.Та вони і оцінили-сказали "довбо%бка".
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16.11.2023 19:45 Ответить
Помножте цого дОцента на прОцент, так щоб вийшло НУЛЬ!!!
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15.11.2023 10:38 Ответить
Навіщо? Зібрать людей з розбитого кацапами будинку Привезти цього гімнюка Поставить між люди і на півгодини "відвернуться" А потім вивезти і закопать Три-чотири такі "сеанси для публіки" - і "асведамителей для Рассии" стане в десятки разів менше
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15.11.2023 10:43 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!100000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! САМЕ ДІЄВЕ ЛІКАРСТВО для щурів.
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15.11.2023 10:52 Ответить
І починати з дєрмаків-татарових со таваріщі.Та ба!Дєрмак чомусь по Штатах шастає...
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15.11.2023 11:25 Ответить
У нього фотосесія.
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15.11.2023 11:51 Ответить
Змінився ти, Яре. Став ,, кровожерливим,,. А раніше тільки згідно чинного законодавства.
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15.11.2023 12:27 Ответить
"Коли Бог береться чистить "нужник" - хай не думає що у нього будуть чистими пальці…." (брати Стругацькі "Важко буть Богом")
Та й "законодавство варто застосовувать виключно для своїх Але не до прямих ворогів які роблять все для того щоб тебе вбить Вважай це "необхідною обороною"
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15.11.2023 13:10 Ответить
Яре! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.11.2023 13:10 Ответить
Сто відсотково уроженець Дамбассу, походженням з берегів Волги. Він сам, або по совєту друзєй завербувався.
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15.11.2023 10:38 Ответить
ага, а в Харькавє свого кацапья бракує, треба аж луГандонів завозити!!??
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15.11.2023 11:07 Ответить
Слышь, Доцент, сматываться надо:
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15.11.2023 11:04 Ответить
та панять і прастідь!! Он жыж нє абіжалЬ кацапагаваряшчіх ваєных!!
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15.11.2023 11:04 Ответить
Вам чимось не догодили українські військові?
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15.11.2023 11:14 Ответить
пусть опубликуют его мотивы. нужно понимать за какие нитки они его подтянули.
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15.11.2023 11:11 Ответить
"Доцента" на нары к "Косому", "Хмырю" и Али Бабаевичу!
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15.11.2023 12:38 Ответить
Не бывать ему теперь профессором
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15.11.2023 13:10 Ответить
Повідбивати печінки ворогу
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15.11.2023 15:14 Ответить
Все , по вашему нитки сходились к Медведчуку , Богуслаеву , а крестного отца отдали в штаб "ОПГ" .... Богуслаев остался или поспешили отдать чтобы спрятать концы растраты 6 млиярдов на наем кротов и информаторов.
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20.11.2023 18:22 Ответить
 
 