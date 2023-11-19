Пограничники отбили атаку и захватили в плен оккупанта под Бахмутом. ФОТО
Пограничники отбили атаку оккупантов под Бахмутом и захватили в плен оккупанта-штурмовика.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, в утреннее время пехота противника атаковала огневую позицию пограничников Краматорского отряда. Бойцы нападение отбили.
"Далее, во время обследования переднего края обороны, пограничники обнаружили и захватили военнослужащего вс рф. Пленным оказался контрактник из Хабаровского края, который призвался в начале октября этого года. Большую часть своей службы оккупант добирался до передовой. Фактически, сразу из поезда захватчик был отправлен на штурм, результат которого известен", - говорится в сообщении.
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