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Пограничники отбили атаку и захватили в плен оккупанта под Бахмутом. ФОТО

Пограничники отбили атаку оккупантов под Бахмутом и захватили в плен оккупанта-штурмовика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, в утреннее время пехота противника атаковала огневую позицию пограничников Краматорского отряда. Бойцы нападение отбили.

"Далее, во время обследования переднего края обороны, пограничники обнаружили и захватили военнослужащего вс рф. Пленным оказался контрактник из Хабаровского края, который призвался в начале октября этого года. Большую часть своей службы оккупант добирался до передовой. Фактически, сразу из поезда захватчик был отправлен на штурм, результат которого известен", - говорится в сообщении.

Смотрите: Воины 93-й ОМБр отразили штурм оккупантов возле Клещиевки. ВИДЕО

Пограничники отбили атаку и захватили в плен оккупанта под Бахмутом 01

Автор: 

армия РФ (19224) Госпогранслужба (6431) плен (2610) Бахмут (1602)


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Топ комментарии
+4
Щира подяка прикордонникам за чудову роботу 👍🏼🙏🏼❤️
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19.11.2023 10:28
+3
Більшу частину своєї служби окупант добирався до передової. Джерело:
Це як? Самотужки автостопом?
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19.11.2023 10:41
+3
mrazota!!!
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19.11.2023 13:33
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Добрался, аника-воин
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19.11.2023 10:27 Ответить
Чого б не показать є*ало свино-собаки ?
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19.11.2023 10:44 Ответить
Щира подяка прикордонникам за чудову роботу 👍🏼🙏🏼❤️
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19.11.2023 10:28 Ответить
Нє панімаєтє русскій? Прішло врємя виучіть!
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19.11.2023 10:30 Ответить
Жоріна цитуєте?
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19.11.2023 10:43 Ответить
Шиврон окупанта на світлині.
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19.11.2023 12:08 Ответить
окупант цитує Жоріна???? жарт, не сердьтеся
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19.11.2023 13:48 Ответить
Я не занурювався в цей срач. Мені тошно від дій з обох боків. Але факт лишається фактом.
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19.11.2023 14:41 Ответить
Педро з хабаровська.
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19.11.2023 10:38 Ответить
Більшу частину своєї служби окупант добирався до передової. Джерело:
Це як? Самотужки автостопом?
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19.11.2023 10:41 Ответить
І нахрен воно тут потрібно? жрать і срать на нашій землі. Паскудна параша спеціально припинила обмін полоненими щоб закидать нас оцім дерьмом яким ми повинні опікуватись. Як параша поводиться з полоненими так і ми повинні з ними поводитись бо це вбивці наших воїнів.
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19.11.2023 11:23 Ответить
Кари, убивцям з московії, страшної кари, за їх воєнні ЗЛОЧИНИ проти Українців та України!
Слава Україні!
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19.11.2023 12:05 Ответить
mrazota!!!
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19.11.2023 13:33 Ответить
Більшу частину своєї служби окупант добирався до передової. Фактично, одразу з потяга загарбник був відправлений на штурм, результат якого відомий"

Многоходов очка
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19.11.2023 16:52 Ответить
 
 