Воины 93-й ОМБр отразили штурм оккупантов возле Клещиевки. ВИДЕО
Воины 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" разбили штурмовую бронегруппу оккупантов, которые пытались штурмовать позиции ВСУ возле Клещиевки на Бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боя украинским бойцам удалось уничтожить 2 российских БМП, а также 14 единиц живой силы.
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