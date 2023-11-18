Воины 93-й ОМБр отразили штурм оккупантов возле Клещиевки. ВИДЕО

Воины 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" разбили штурмовую бронегруппу оккупантов, которые пытались штурмовать позиции ВСУ возле Клещиевки на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боя украинским бойцам удалось уничтожить 2 российских БМП, а также 14 единиц живой силы.

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