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Новости Видео Война
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Воины 93-й ОМБр отразили штурм оккупантов возле Клещиевки. ВИДЕО

Воины 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" разбили штурмовую бронегруппу оккупантов, которые пытались штурмовать позиции ВСУ возле Клещиевки на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боя украинским бойцам удалось уничтожить 2 российских БМП, а также 14 единиц живой силы.

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Автор: 

Бахмут (1602) 93 отдельная механизированная бригада (294)


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18.11.2023 13:15 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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18.11.2023 13:36 Ответить
Пишаємось! Допомагаємо,чим можемо!
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18.11.2023 13:37 Ответить
14 одиниць живої сили - це щось
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18.11.2023 13:44 Ответить
по військовому, не "гаспадами" ж їх називати
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18.11.2023 13:54 Ответить
14 істот
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18.11.2023 14:18 Ответить
Хлопці , Ви Герої і наша гордість 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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18.11.2023 13:50 Ответить
 
 