Воїни 93 ОМБр відбили штурм окупантів біля Кліщіївки. ВIДЕО
Воїни 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" розбили штурмову бронегрупу окупантів, які намагались штурмувати позиції ЗСУ біля Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бою українським бійцям вдалось знищити 2 російські БМП, а також 14 одиниць живої сили.
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