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Воїни 93 ОМБр відбили штурм окупантів біля Кліщіївки. ВIДЕО

Воїни 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" розбили штурмову бронегрупу окупантів, які намагались штурмувати позиції ЗСУ біля Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бою українським бійцям вдалось знищити 2 російські БМП, а також 14 одиниць живої сили.

Дивіться: Наші захисники врятували український дрон, який ледь не потонув. ВIДЕО

Автор: 

Бахмут (1560) 93 окрема механізована бригада (294)


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18.11.2023 13:15 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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18.11.2023 13:36 Відповісти
Пишаємось! Допомагаємо,чим можемо!
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18.11.2023 13:37 Відповісти
14 одиниць живої сили - це щось
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18.11.2023 13:44 Відповісти
по військовому, не "гаспадами" ж їх називати
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18.11.2023 13:54 Відповісти
14 істот
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18.11.2023 14:18 Відповісти
Хлопці , Ви Герої і наша гордість 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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18.11.2023 13:50 Відповісти
 
 