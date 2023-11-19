Последствия обстрелов Сумской области. ФОТОрепортаж

За сутки оккупанты нанесли 132 удара по территории Сумщины, два человека получили ранения.

Об этом сообщили в полиции Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атак ранения получили два гражданских лица. Повреждены три квартиры в двух многоквартирных домах, два автомобиля, два частных дома, гараж и электропровод", - говорится в сообщении

По информации Сумской ОВА, ночью и утром россияне 6 раз обстреляли приграничные территории Середино-Будской, Эсманской, Великописаревской и Краснопольской громад. Враг бил из минометов, ствольной артиллерии, совершил артобстрел. На территории Краснопольской громады россияне сбросили 5 мин.

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