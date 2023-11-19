РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11923 посетителя онлайн
Новости Фото
1 530 0

Последствия обстрелов Сумской области. ФОТОрепортаж

За сутки оккупанты нанесли 132 удара по территории Сумщины, два человека получили ранения.

Об этом сообщили в полиции Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атак ранения получили два гражданских лица. Повреждены три квартиры в двух многоквартирных домах, два автомобиля, два частных дома, гараж и электропровод", - говорится в сообщении

По информации Сумской ОВА, ночью и утром россияне 6 раз обстреляли приграничные территории Середино-Будской, Эсманской, Великописаревской и Краснопольской громад. Враг бил из минометов, ствольной артиллерии, совершил артобстрел. На территории Краснопольской громады россияне сбросили 5 мин.

Читайте: Сутки на Донетчине: под обстрелом оказались по меньшей мере 11 населенных пунктов, 2 человека получили ранения

Последствия обстрелов Сумской области 01
Последствия обстрелов Сумской области 02
Последствия обстрелов Сумской области 03
Последствия обстрелов Сумской области 04
Последствия обстрелов Сумской области 05
Последствия обстрелов Сумской области 06
Последствия обстрелов Сумской области 07

Автор: 

обстрел (27151) Сумская область (3129)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 