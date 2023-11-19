Наслідки обстрілів Сумської області. ФОТОрепортаж

За добу окупанти завдали 132 удари по території Сумщини, дві особи зазнали поранення.

Про це повідомили у поліції Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті атак поранення отримали дві цивільні особи. Пошкоджено три квартири у двох багатоквартирних будинках, два автомобілі, два приватні будинки, гараж та електропровід", - йдеться в повідомленні

За інформацією Сумської ОВА, вночі та зранку росіяни 6 разів обстріляли прикордонні території Середино-Будської, Есманської, Великописарівської та Краснопільської громад. Ворог бив з мінометів, ствольної артилерії, здійснив артобстріл. На території Краснопільської громади росіяни скинули 5 мін.

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