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Враг цинично уничтожает Авдеевку, - Тарнавский. ФОТОрепортаж

Российские террористы цинично уничтожают гражданскую инфраструктуру и жилые дома в Авдеевке Донецкой области.

Соответствующие фотографии опубликовал в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

Враг цинично уничтожает Авдеевку, - Тарнавский 01
Враг цинично уничтожает Авдеевку, - Тарнавский 02
Враг цинично уничтожает Авдеевку, - Тарнавский 03
Враг цинично уничтожает Авдеевку, - Тарнавский 04
Враг цинично уничтожает Авдеевку, - Тарнавский 05

Читайте: Враг не уменьшает активность под Авдеевкой, продолжает пополнять обескровленные подразделения, - Силы обороны

"Авдеевка. Российские террористы цинично уничтожают гражданскую инфраструктуру и жилые дома", - отметил он.

Автор: 

Авдеевка (2444) Тарнавский Александр (222)


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Топ комментарии
+6
Бо знищення української нації та держави і є головною метою лапотного рашистського рейху...
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19.11.2023 11:52
+3
Фотограф поддал цветовые, контрастные, тёмные фильтры. Вопрос для чего? Эстетизировать и романтизировать разруху и войну? Ой как я умею фоточки красить - кнопочку нажал и фотохудожник!
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19.11.2023 12:05
+3
Ви зі своєї "психлікарні" бачите тут "романтизацію"???
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19.11.2023 12:46
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Бо знищення української нації та держави і є головною метою лапотного рашистського рейху...
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19.11.2023 11:52 Ответить
Фотограф поддал цветовые, контрастные, тёмные фильтры. Вопрос для чего? Эстетизировать и романтизировать разруху и войну? Ой как я умею фоточки красить - кнопочку нажал и фотохудожник!
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19.11.2023 12:05 Ответить
Ви зі своєї "психлікарні" бачите тут "романтизацію"???
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19.11.2023 12:46 Ответить
А що ви побачили з шостої палати?
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19.11.2023 13:29 Ответить
Такі міста , які московіти знищують , мають жахливий
вигляд і без прикрас 😠
Таке враження , що ядерною бомбою все знищили ,
не дай Бог нам таке 😡
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19.11.2023 12:26 Ответить
Може варто у відповідь почати благородно рівняти з землею міста-зрадники луганськ та донецьк🤔 Санітарна зачистка території України не завадить, хоча це варто було почати робити ще у 2014р., а ти лишень дамбілі 😁
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19.11.2023 12:40 Ответить
Перед сдачей Бахмута такие же самые новости был
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19.11.2023 12:46 Ответить
Слово здача недоречне для характеристики оборонних дій в Бахмуті.
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19.11.2023 13:12 Ответить
19,11,2023!!!

новина!!!!
орки б"ють по Авдіївці, знищують інфраструктуру!!!
не знав ніхто!!!
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19.11.2023 13:00 Ответить
Це інформаційна підготовка до того що нас чекає.
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19.11.2023 13:13 Ответить
Дехто до цього почав готуватися ще до початку війни, і зараз робить все можливе щоб це відбулося....
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19.11.2023 14:22 Ответить
бестолочь, посмотри фотографии Ландона после бомбёжек. В моём родном украинском городе немцы разбомбили 40% жилого фонда и почти все заводы.
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19.11.2023 16:00 Ответить
Хватит брехать, ёрзая на сковороде - ПЕРВОЙ войну в Европе начала Германия 1 сентября 1939 года, а разрушенные нацистами города разных стран мало чем отличаются от Бахмута.
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19.11.2023 18:56 Ответить
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19.11.2023 16:03 Ответить
Ок, а теперь забей в гугль Кингстоун - разрушения жилого фонда от бомбёжек 95%. И не пытайся сьехать на шнурках - нацисты воевали так же.
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19.11.2023 18:46 Ответить
Враг цинично уничтожает Авдеевку.
Схоже, скоро з'являться нові герої.
Героям слава!
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19.11.2023 22:25 Ответить
 
 