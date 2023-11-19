Враг цинично уничтожает Авдеевку, - Тарнавский. ФОТОрепортаж
Российские террористы цинично уничтожают гражданскую инфраструктуру и жилые дома в Авдеевке Донецкой области.
Соответствующие фотографии опубликовал в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.
"Авдеевка. Российские террористы цинично уничтожают гражданскую инфраструктуру и жилые дома", - отметил он.
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+6 Александр Чуднивец #474549
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+3 Психіатрична Лікарня 2
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+3 Нина Лабунская
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вигляд і без прикрас 😠
Таке враження , що ядерною бомбою все знищили ,
не дай Бог нам таке 😡
новина!!!!
орки б"ють по Авдіївці, знищують інфраструктуру!!!
не знав ніхто!!!
Схоже, скоро з'являться нові герої.
Героям слава!