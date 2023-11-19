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Ворог цинічно нищить Авдіївку, - Тарнавський. ФОТОрепортаж

Російські терористи цинічно нищать цивільну інфраструктуру та житлові будинки у Авдіївці Донецької області.

Відповідні світлини опублікував у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

Ворог цинічно нищить Авдіївку, - Тарнавський 01
Ворог цинічно нищить Авдіївку, - Тарнавський 02
Ворог цинічно нищить Авдіївку, - Тарнавський 03
Ворог цинічно нищить Авдіївку, - Тарнавський 04
Ворог цинічно нищить Авдіївку, - Тарнавський 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог не зменшує активність під Авдіївкою, продовжує поповнювати знекровлені підрозділи, - Сили оборони

"Авдіївка. Російські терористи цинічно нищать цивільну інфраструктуру та житлові будинки", - зазначив він.

Автор: 

Авдіївка (2342) Тарнавський Олександр (277)


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Топ коментарі
+6
Бо знищення української нації та держави і є головною метою лапотного рашистського рейху...
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19.11.2023 11:52
+3
Фотограф поддал цветовые, контрастные, тёмные фильтры. Вопрос для чего? Эстетизировать и романтизировать разруху и войну? Ой как я умею фоточки красить - кнопочку нажал и фотохудожник!
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19.11.2023 12:05
+3
Ви зі своєї "психлікарні" бачите тут "романтизацію"???
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19.11.2023 12:46
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Бо знищення української нації та держави і є головною метою лапотного рашистського рейху...
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19.11.2023 11:52 Відповісти
Фотограф поддал цветовые, контрастные, тёмные фильтры. Вопрос для чего? Эстетизировать и романтизировать разруху и войну? Ой как я умею фоточки красить - кнопочку нажал и фотохудожник!
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19.11.2023 12:05 Відповісти
Ви зі своєї "психлікарні" бачите тут "романтизацію"???
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19.11.2023 12:46 Відповісти
А що ви побачили з шостої палати?
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19.11.2023 13:29 Відповісти
Такі міста , які московіти знищують , мають жахливий
вигляд і без прикрас 😠
Таке враження , що ядерною бомбою все знищили ,
не дай Бог нам таке 😡
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19.11.2023 12:26 Відповісти
Може варто у відповідь почати благородно рівняти з землею міста-зрадники луганськ та донецьк🤔 Санітарна зачистка території України не завадить, хоча це варто було почати робити ще у 2014р., а ти лишень дамбілі 😁
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19.11.2023 12:40 Відповісти
Перед сдачей Бахмута такие же самые новости был
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19.11.2023 12:46 Відповісти
Слово здача недоречне для характеристики оборонних дій в Бахмуті.
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19.11.2023 13:12 Відповісти
19,11,2023!!!

новина!!!!
орки б"ють по Авдіївці, знищують інфраструктуру!!!
не знав ніхто!!!
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19.11.2023 13:00 Відповісти
Це інформаційна підготовка до того що нас чекає.
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19.11.2023 13:13 Відповісти
Дехто до цього почав готуватися ще до початку війни, і зараз робить все можливе щоб це відбулося....
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19.11.2023 14:22 Відповісти
бестолочь, посмотри фотографии Ландона после бомбёжек. В моём родном украинском городе немцы разбомбили 40% жилого фонда и почти все заводы.
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19.11.2023 16:00 Відповісти
Хватит брехать, ёрзая на сковороде - ПЕРВОЙ войну в Европе начала Германия 1 сентября 1939 года, а разрушенные нацистами города разных стран мало чем отличаются от Бахмута.
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19.11.2023 18:56 Відповісти
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19.11.2023 16:03 Відповісти
Ок, а теперь забей в гугль Кингстоун - разрушения жилого фонда от бомбёжек 95%. И не пытайся сьехать на шнурках - нацисты воевали так же.
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19.11.2023 18:46 Відповісти
Враг цинично уничтожает Авдеевку.
Схоже, скоро з'являться нові герої.
Героям слава!
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19.11.2023 22:25 Відповісти
 
 