Ворог цинічно нищить Авдіївку, - Тарнавський. ФОТОрепортаж
Російські терористи цинічно нищать цивільну інфраструктуру та житлові будинки у Авдіївці Донецької області.
Відповідні світлини опублікував у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.
"Авдіївка. Російські терористи цинічно нищать цивільну інфраструктуру та житлові будинки", - зазначив він.
Топ коментарі
+6 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар19.11.2023 11:52
+3 Психіатрична Лікарня 2
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+3 Нина Лабунская
показати весь коментар19.11.2023 12:46
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вигляд і без прикрас 😠
Таке враження , що ядерною бомбою все знищили ,
не дай Бог нам таке 😡
новина!!!!
орки б"ють по Авдіївці, знищують інфраструктуру!!!
не знав ніхто!!!
Схоже, скоро з'являться нові герої.
Героям слава!