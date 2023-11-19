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Украина увеличивает количество мобильных групп для борьбы с "Шахедами", - ОП

Украина увеличивает количество мобильных групп по борьбе с "Шахедами" по всей территории нашей страны.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Постоянно продолжается активная работа по расширению сети мобильных групп по борьбе с ударными беспилотниками. Вместе работаем над усилением защиты энергетической инфраструктуры и гражданских объектов. Мобильные группы уже доказали свою эффективность", - говорится в сообщении.

По словам Кулебы, областные военные администрации работают над комплектованием подразделений – не только транспортом, но и всеми необходимыми приборами.

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Украина увеличивает количество мобильных групп для борьбы с Шахедами, - ОП 01
Украина увеличивает количество мобильных групп для борьбы с Шахедами, - ОП 02
Украина увеличивает количество мобильных групп для борьбы с Шахедами, - ОП 03
Украина увеличивает количество мобильных групп для борьбы с Шахедами, - ОП 04
Украина увеличивает количество мобильных групп для борьбы с Шахедами, - ОП 05
Украина увеличивает количество мобильных групп для борьбы с Шахедами, - ОП 06

"Благодарность всем, кто приобщается. Нас действительно ждет сложная зима. Готовимся ежедневно и наращиваем мощности для еще более эффективного противодействия", - добавляет Кулеба.

Автор: 

ПВО (2748) дроны (3917) Кулеба Алексей (108)


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Топ комментарии
+11
Зеледент видосиками успешно отбивается. Перекрыл ими все телеканалы и закрыл все небо Украины.
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19.11.2023 13:06
+7
Володя, мобільні групи -- це звичайно добре, в любому випадку краще ніж нічого. Але це тимчасово, та й малоефективно, особливо в нічний час. Розробка (чи закупівля) ППО малої дальності в достатній кількості, в якій ракета буде близька по вартості з самим шахедом-- єдиний радикальний вихід.
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19.11.2023 13:02
+7
Нам , в першу чергу, потрібно виготовляти своі мопеди у великій кількості ,
щоби кацапи на своїй землі здригалися від них , як це ми робимо цілодобово 😠
А відбиватися так , потрібно теж !!
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19.11.2023 13:09
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Володя, мобільні групи -- це звичайно добре, в любому випадку краще ніж нічого. Але це тимчасово, та й малоефективно, особливо в нічний час. Розробка (чи закупівля) ППО малої дальності в достатній кількості, в якій ракета буде близька по вартості з самим шахедом-- єдиний радикальний вихід.
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19.11.2023 13:02 Ответить
Зеледент видосиками успешно отбивается. Перекрыл ими все телеканалы и закрыл все небо Украины.
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19.11.2023 13:06 Ответить
Для розрахунку економічної ефективності антидронового засобу треба враховувати вартість відновлення того обʼєкту, який є ціллю атаки дрона. Зазвичай вона може бути значно більшою, ніж вартість пуску, наприклад антидронової ракети. Ізраїльтяни використовують ракети Залізного Куполу, вартістю близько 100К дол проти примітивних саморобних ракет Хамасу, вартість яких близько 0,8К дол. І вважають це економічно виправданим, бо уряд повинен виплатити велику суму компенсації власнику пошкодженого обʼєкту.
Тому близько 10 країн вже мають у складі ППО підрозділи з засобами HEL (лазерну зброю), середня ціна одного пострілу з якої близько 10 дол США. НЕL має свої обмеження до застосування, переваги та недоліки. Ця зброя є частиною системи засобів ППО і зменшує середню вартість блокування атаки.
Без засобів ППО, ціна яких вище ціни "мопеда" обійтись не вдастся. Як от таких, наприклад:
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/jakscho_ssha_spravdi_dajut_nam_zenitni_droni_coyote_dlja_znischennja_shahediv_to_naskilki_tse_efektivno-11551.html
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19.11.2023 13:33 Ответить
Лазерна зброя може вражати цілі за хмарами?
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19.11.2023 13:36 Ответить
Так, якщо хмара пропускає достатню для ураження цілі енергію лазерного проміню. Пошкоджуватись може, наприклад, оптика цілі, світлочутливі матриці. Різні хмари здатні поглинати та відбивати енергію лазерного проміня по різному. Сума коефіцієнтів поглинання, пропускання та відбивання енергії проміню дорівнює одиниці.
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19.11.2023 15:36 Ответить
Всі складові щоб розробити і виготовляти власний ЗРК є (були), включаючи людей які могли і були готові розпочати роботи, тільки виділіть жменьку грошей. За майже два роки гарячої фази війни можна було б підготувати дослідний зразок, але ні, зенаутам легше клянчити по світу а потім домовитися з кацами.
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19.11.2023 13:34 Ответить
Нам , в першу чергу, потрібно виготовляти своі мопеди у великій кількості ,
щоби кацапи на своїй землі здригалися від них , як це ми робимо цілодобово 😠
А відбиватися так , потрібно теж !!
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19.11.2023 13:09 Ответить
У нас є свої мопеди - бобри, масштабувати виробництво цих тваринок не просте завдання, проте цілком підйомне. Але ж зрозуміло, що з поточним керівництвом країни кіна не буде.
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19.11.2023 13:18 Ответить
А разве ублюдки дерьмак , татаров и кулеба не могут своими членами сбивать шахеды, как абдристович сбивал самолеты ?
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19.11.2023 13:10 Ответить
Проти мопедів ефективні винищувачі WW2
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19.11.2023 13:15 Ответить
І скільки їх літаючих лишилося? З музеїв брати?
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19.11.2023 13:25 Ответить
Не именно истребители ВМ2, а им подобные легкомоторные самолеты с радаром и маячком свой чужой, чтобы под врэндлифаер не попасть..
В теории действительно должны быть эффективны. Ещё и в экономическом плане выгодные. Но это всё в теории.
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19.11.2023 13:35 Ответить
Та й WW1 підійдуть, якщо обладнати їх прицілами нічного бачення, надійним звʼязком з КДП, та засобами запобігання френдли файр від вогню мобільних груп, особливо вночі.
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19.11.2023 13:38 Ответить
Це якийсь трешак нереальний! Найменш позитивна новина (але ж позитивна) обов'язково має йти з ОПи, від дєрьмаківців. Навіть якщо вони ніяким боком не причетні до позитиву
Але ось це:
"обласні військові адміністрації працюють над комплектуванням підрозділів - не тільки транспортом, а й усіма необхідними приладами." Джерело:
просто пік цинізму! Спочатку знищили місцеве самоврядування, обібрали місцеві бюджети і, на останок, забрали навіть ПДФО, а тепер хизуються тим, що підрозділи отримують все від місцевої влади, а не з МО!
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19.11.2023 13:31 Ответить
Российский неонацист Мильчаков, полевой командир группы «Русич», признался, как воровал унитазы в Украине.
В недавнем интервью кремлевским пропагандистам у Мильчакова поинтересовались, правда ли, что российские оккупанты занимаются «изъятием» у местного населения оккупированных украинских территорий бытовой техники.

Тот не стал ничего скрывать, так как, по его же словам, не видит в этом «ничего зазорного».
Более того, Мильчаков отметил, что у него самого есть ворованная техника.

«Мы же находимся на вновь освобожденных территориях. И незазорно сп…ть стиральную машинку у местного населения. Они сами с радостью говорят: унитазы, стиральные машинки, все забирайте на позиции, тащите. У меня есть холодильник, стиральная машинка, и унитаз у меня там есть. Естественно, я этого не покупал», - высказался оккупант.

https://t.me/kazansky2017/9119
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19.11.2023 13:38 Ответить
когда-то это называлось - ВНОС.
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19.11.2023 14:00 Ответить
Закінчується другий рік війни, а наставити біля кожного села чи хутора спарених кулеметів з прожекторами не спромоглись.
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19.11.2023 19:39 Ответить
2 гепарда замінюють 100 мвг. Екстенсивний тип ППО ні до чого не приведе
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19.11.2023 19:54 Ответить
 
 