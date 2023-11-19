Украина увеличивает количество мобильных групп для борьбы с "Шахедами", - ОП

Украина увеличивает количество мобильных групп по борьбе с "Шахедами" по всей территории нашей страны.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Постоянно продолжается активная работа по расширению сети мобильных групп по борьбе с ударными беспилотниками. Вместе работаем над усилением защиты энергетической инфраструктуры и гражданских объектов. Мобильные группы уже доказали свою эффективность", - говорится в сообщении.

По словам Кулебы, областные военные администрации работают над комплектованием подразделений – не только транспортом, но и всеми необходимыми приборами.

Читайте: На Киевщине активно работала ПВО, поврежден инфраструктурный объект













"Благодарность всем, кто приобщается. Нас действительно ждет сложная зима. Готовимся ежедневно и наращиваем мощности для еще более эффективного противодействия", - добавляет Кулеба.