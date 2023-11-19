Украина увеличивает количество мобильных групп для борьбы с "Шахедами", - ОП
Украина увеличивает количество мобильных групп по борьбе с "Шахедами" по всей территории нашей страны.
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Постоянно продолжается активная работа по расширению сети мобильных групп по борьбе с ударными беспилотниками. Вместе работаем над усилением защиты энергетической инфраструктуры и гражданских объектов. Мобильные группы уже доказали свою эффективность", - говорится в сообщении.
По словам Кулебы, областные военные администрации работают над комплектованием подразделений – не только транспортом, но и всеми необходимыми приборами.
"Благодарность всем, кто приобщается. Нас действительно ждет сложная зима. Готовимся ежедневно и наращиваем мощности для еще более эффективного противодействия", - добавляет Кулеба.
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Тому близько 10 країн вже мають у складі ППО підрозділи з засобами HEL (лазерну зброю), середня ціна одного пострілу з якої близько 10 дол США. НЕL має свої обмеження до застосування, переваги та недоліки. Ця зброя є частиною системи засобів ППО і зменшує середню вартість блокування атаки.
Без засобів ППО, ціна яких вище ціни "мопеда" обійтись не вдастся. Як от таких, наприклад:
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/jakscho_ssha_spravdi_dajut_nam_zenitni_droni_coyote_dlja_znischennja_shahediv_to_naskilki_tse_efektivno-11551.html
щоби кацапи на своїй землі здригалися від них , як це ми робимо цілодобово 😠
А відбиватися так , потрібно теж !!
В теории действительно должны быть эффективны. Ещё и в экономическом плане выгодные. Но это всё в теории.
Але ось це:
"обласні військові адміністрації працюють над комплектуванням підрозділів - не тільки транспортом, а й усіма необхідними приладами." Джерело:
просто пік цинізму! Спочатку знищили місцеве самоврядування, обібрали місцеві бюджети і, на останок, забрали навіть ПДФО, а тепер хизуються тим, що підрозділи отримують все від місцевої влади, а не з МО!
В недавнем интервью кремлевским пропагандистам у Мильчакова поинтересовались, правда ли, что российские оккупанты занимаются «изъятием» у местного населения оккупированных украинских территорий бытовой техники.
Тот не стал ничего скрывать, так как, по его же словам, не видит в этом «ничего зазорного».
Более того, Мильчаков отметил, что у него самого есть ворованная техника.
«Мы же находимся на вновь освобожденных территориях. И незазорно сп…ть стиральную машинку у местного населения. Они сами с радостью говорят: унитазы, стиральные машинки, все забирайте на позиции, тащите. У меня есть холодильник, стиральная машинка, и унитаз у меня там есть. Естественно, я этого не покупал», - высказался оккупант.
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