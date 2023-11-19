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Новости Война
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На Киевщине активно работала ПВО, поврежден инфраструктурный объект

ппо

Вторую ночь подряд российские террористы атакуют Киевскую область с помощью БПЛА. Воздушная тревога продолжалась около 5 часов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Киевщине активно работала ПВО.

"В результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Все экстренные службы и оперативные группы задействованы и работают над фиксацией и устранением последствий атаки.

Читайте: На Черкасщине работала ПВО, в результате падения обломков дрона повреждены 5 домов

"Призываю жителей Киевщины не пренебрегать опасностью! Находитесь в укрытиях во время сигнала "Воздушная тревога", - отмечает Кравченко.

Как сообщалось ранее, в ночь на 19 ноября уничтожено 15 из 20 вражеских "Шахедов".

Автор: 

Киевская область (4124) ПВО (2736) дроны (3887)


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Топ комментарии
+22
З настанням холодів , кацапня намагається залишити нас без світла
і тепла ,
таке відношення московні до украінців було і сотні років
тому , нічого нового 😠
Будьте ви прокляті , виродки 😡
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19.11.2023 09:17
+11
Кожного разу, коли рашисти запускають на нас шахеди, ми теж повинні запускати на россію нхвилю щахедів, нехай іхні жителі теж брояться, може тоді почнуть чинити тиска на путіна, та припиняться обстріли
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19.11.2023 09:16
+7
Не тільки до українців, але й до своїх і цілого світу. Суть "руzzкой идеи" полягає в тому щоб пригнобити весь світ, і чому ці брудносракі виродки вважають що вони найголовніші в світі ?
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19.11.2023 09:30
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Вночі гепнуло так що вікна забрищали ...
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19.11.2023 09:16 Ответить
Вірю , бо у нас теж таке було ,
тримайтеся 😕
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19.11.2023 09:18 Ответить
Кожного разу, коли рашисти запускають на нас шахеди, ми теж повинні запускати на россію нхвилю щахедів, нехай іхні жителі теж брояться, може тоді почнуть чинити тиска на путіна, та припиняться обстріли
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19.11.2023 09:16 Ответить
Ага."Свята Джавеліна".
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19.11.2023 09:39 Ответить
Высшие силы на стороне Владимира Александровича. К сожалению не стороне Украины. Вы только оцените все события которые покрывают, не боюсь этого слова, бездарное управление страной. Первую половину разгильдяйства в стране покрыл КОВИД на него всё списали. Сейчас всё списывается на войну. Ни одному президенту глобальные катастрофы так не списывали бездарность.
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19.11.2023 09:53 Ответить
"Везунчик", до пори, до часу.
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19.11.2023 13:26 Ответить
Т. Г.Шевченко давно дав відповідь на це питання:

" ...

І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.

Борітеся - поборете,

Вам Бог помагає! ... "
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19.11.2023 09:57 Ответить
Иди нах отсюда,придурок кацапский.
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19.11.2023 09:43 Ответить
Я вибачаюся, але коли читаю, що ми маємо також вдарити по кацапах дронами, як вони по нам, то розчарую - асфальтоукладчики і асфальт далеко не летять, а якщо бути точним, то не летять зовсім. Ви ж вибрали дороги, а не ракети і дрони?
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19.11.2023 19:04 Ответить
З настанням холодів , кацапня намагається залишити нас без світла
і тепла ,
таке відношення московні до украінців було і сотні років
тому , нічого нового 😠
Будьте ви прокляті , виродки 😡
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19.11.2023 09:17 Ответить
Не тільки до українців, але й до своїх і цілого світу. Суть "руzzкой идеи" полягає в тому щоб пригнобити весь світ, і чому ці брудносракі виродки вважають що вони найголовніші в світі ?
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19.11.2023 09:30 Ответить
Лишень в лайні вони почувають себе, як у природньому середовищі. Генетично виплекувана владою "народність". А "еліті" конче потрібно підтримувати такий рівень та спосіб життя більшості населення, аби ніхто не ставив питання, чому найбагатша за природними копалинами країна животіє у фекаліях... І саме тому всі, хто жиє поруч, не мають права (з їх точки зору) жити краще, бо знову постануть ті самі питання. Все життя величезної країни спрямоване лишень на те, аби спаскудити життя якомога більшого кола сусідів і далі за периметром багнюки...
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19.11.2023 09:45 Ответить
Ну от всяко собі розмірковував чому низька збиваємість мопедів, і прийшов до наступного висновку: беремо середнє промислове місто з конгломерацією умовно розміром 6км*10км, трохи відчуваємо на 2км щоб збільшити час реакції про і уламки не падали на місто, маємо 8*12 - периметр (рубіж) становить 40км, радіус гарантованого ураження кулеметної установки 1км, вліво/вправо тримає рубіж 2км. Значить на середнє місто потрібно мінімум 40км/2км = 20 кулеметних установок + кілька резервних + 60 стрільців + набої + місця розташування і т.д.
А як насправді ?
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19.11.2023 09:26 Ответить
А насправді деребан грошей наших союзників.
Вони вже поставили умоми Зекманді☝
До прикладу-недавно в Рівному.
80 000 000 на дорогу-відкатів.
А це майже 60 нових пікапів з Браунінгами і нічниками+БК в якості екіпажу сяду я з сином-БЕСКОШТОВНО під час тривого.
Еее ні ска гроші потрібно зпиз...ти-дорога все зїсть.
Є тут такі хто вірить у перемогу з цими нерузгіми піда...?
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19.11.2023 09:51 Ответить
Насправді досягнути такої концентрації сил і засобів ППО близького раліусу дії навколо міст в такій країні, як Україна, неможливо. Є мобільні пости ППО, що перебувають в русі, є перекриття секторів суміжними підрозділами, є передача цілевказання наступному посту за потенційним маршрутом слідування, якщо попередній пост не зміг вразити ціль.
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19.11.2023 09:57 Ответить
Не знаю що у вас там Є. А у нас, де я мешкаю-познімали усе що було... неначе вмисне знаючи що рашапідр буде пуляти...
Нехай в зевухах гудить це як срада, але боюсь що з цими ЗЕ... наші союзники нас залишать сам на сам з рашаКітая фашістами
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19.11.2023 10:34 Ответить
Те, про що пишете Ви - це наслідок: 1.Планомірного знищення української армії внутрішніми ворогами (від кравчука до зе-гниди) та з допомогою зовнішнього ворога, зі згоди і потурання будапештських "союзничків". 2. Величезної території України, над якою просто неможливо "закрити небо". 3.Постійної зміни політних програм "шахедів" та ракет рашистами для пошуку вразливих місць, дірок в нашій ППО, робота розвідки рашистів, зрадників і колаборантів. 4.Передислокація сил і засобів ППО на важливіші, на думку командування сил ППО, напрямки. 5.Пройоби згаданого командування
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19.11.2023 10:57 Ответить
Грощі на наші шахеди вкврав Розенблат, а поліція нічого
Міноборони витратило 650 млн грн на низькоякісні БПЛА фірми екснардепа Розенблата, Джерело:
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19.11.2023 09:27 Ответить
Тому, що свого часу його переслідував Порох, діє старий принцип "ворог мого ворога = мій друг".
Тому й риги з іншою сєпарньої повернулись на плечах зеко_манди
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19.11.2023 09:34 Ответить
 
 