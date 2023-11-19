На Киевщине активно работала ПВО, поврежден инфраструктурный объект
Вторую ночь подряд российские террористы атакуют Киевскую область с помощью БПЛА. Воздушная тревога продолжалась около 5 часов.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на Киевщине активно работала ПВО.
"В результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Все экстренные службы и оперативные группы задействованы и работают над фиксацией и устранением последствий атаки.
"Призываю жителей Киевщины не пренебрегать опасностью! Находитесь в укрытиях во время сигнала "Воздушная тревога", - отмечает Кравченко.
Как сообщалось ранее, в ночь на 19 ноября уничтожено 15 из 20 вражеских "Шахедов".
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тримайтеся 😕
" ...
І вам, лицарі великі,
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Борітеся - поборете,
Вам Бог помагає! ... "
і тепла ,
таке відношення московні до украінців було і сотні років
тому , нічого нового 😠
Будьте ви прокляті , виродки 😡
А як насправді ?
Вони вже поставили умоми Зекманді☝
До прикладу-недавно в Рівному.
80 000 000 на дорогу-відкатів.
А це майже 60 нових пікапів з Браунінгами і нічниками+БК в якості екіпажу сяду я з сином-БЕСКОШТОВНО під час тривого.
Еее ні ска гроші потрібно зпиз...ти-дорога все зїсть.
Є тут такі хто вірить у перемогу з цими нерузгіми піда...?
Нехай в зевухах гудить це як срада, але боюсь що з цими ЗЕ... наші союзники нас залишать сам на сам з рашаКітая фашістами
Міноборони витратило 650 млн грн на низькоякісні БПЛА фірми екснардепа Розенблата, Джерело:
Тому й риги з іншою сєпарньої повернулись на плечах зеко_манди