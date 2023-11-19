На Киевщине активно работала ПВО, поврежден инфраструктурный объект

Вторую ночь подряд российские террористы атакуют Киевскую область с помощью БПЛА. Воздушная тревога продолжалась около 5 часов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Киевщине активно работала ПВО.

"В результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Все экстренные службы и оперативные группы задействованы и работают над фиксацией и устранением последствий атаки.

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"Призываю жителей Киевщины не пренебрегать опасностью! Находитесь в укрытиях во время сигнала "Воздушная тревога", - отмечает Кравченко.

Как сообщалось ранее, в ночь на 19 ноября уничтожено 15 из 20 вражеских "Шахедов".