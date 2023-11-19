На Київщині активно працювала ППО, пошкоджено інфраструктурний об’єкт

Другу ніч поспіль російські терористи атакують Київську область за допомогою БпЛА. Повітряна тривога тривала майже 5 годин.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Київщині активно працювала ППО.

"Внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована", - йдеться у повідомленні.

Усі екстрені служби та оперативні групи задіяні і працюють над фіксацією та усуненням наслідків атаки.

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"Закликаю жителів Київщини не нехтувати небезпекою! Перебувайте в укриттях під час сигналу "Повітряна тривога", - зазначає Кравченко.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 19 листопада знищено 15 із 20 ворожих "Шахедів".