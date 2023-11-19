На Київщині активно працювала ППО, пошкоджено інфраструктурний об’єкт
Другу ніч поспіль російські терористи атакують Київську область за допомогою БпЛА. Повітряна тривога тривала майже 5 годин.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на Київщині активно працювала ППО.
"Внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована", - йдеться у повідомленні.
Усі екстрені служби та оперативні групи задіяні і працюють над фіксацією та усуненням наслідків атаки.
"Закликаю жителів Київщини не нехтувати небезпекою! Перебувайте в укриттях під час сигналу "Повітряна тривога", - зазначає Кравченко.
Як повідомлялося раніше, у ніч на 19 листопада знищено 15 із 20 ворожих "Шахедів".
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і тепла ,
таке відношення московні до украінців було і сотні років
тому , нічого нового 😠
Будьте ви прокляті , виродки 😡
А як насправді ?
Вони вже поставили умоми Зекманді☝
До прикладу-недавно в Рівному.
80 000 000 на дорогу-відкатів.
А це майже 60 нових пікапів з Браунінгами і нічниками+БК в якості екіпажу сяду я з сином-БЕСКОШТОВНО під час тривого.
Еее ні ска гроші потрібно зпиз...ти-дорога все зїсть.
Є тут такі хто вірить у перемогу з цими нерузгіми піда...?
Нехай в зевухах гудить це як срада, але боюсь що з цими ЗЕ... наші союзники нас залишать сам на сам з рашаКітая фашістами
Міноборони витратило 650 млн грн на низькоякісні БПЛА фірми екснардепа Розенблата, Джерело:
Тому й риги з іншою сєпарньої повернулись на плечах зеко_манди