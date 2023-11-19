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На Черкащині працювала ППО, внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено 5 будинків

шахед

У ніч на 19 листопада на території Черкащини працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч із тривогою в понад 4 години. Ворог влаштував черговий терор із повітря. За попередніми даними, наші оборонці мінуснули в небі над Звенигородщиною ворожий БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що уламками незначно пошкоджено п'ять будинків. Люди не постраждали.

"Бережіть себе та не ігноруйте попередження про небезпеку!", - звертається Табурець до мешканців регіону.

Також читайте: Уламки шахедів пошкодили будинки на Черкащині

Як повідомлялося раніше, у ніч на 19 листопада знищено 15 із 20 ворожих "Шахедів".

Автор: 

дрони (4668) Чернігівська область (902)


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Кожного разу коли рашисти запускають на нас шахеди, ми теж повинні запускати на них хвилю щахедів у відповідь, може тоді припинять, нехай іхні жителі теж брояться, може почнуть чинити тиска на путіна,
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19.11.2023 09:04 Відповісти
Ті ваші хвилі дронів потрібні на фронті ЗСУ, а не для якихось міфічних попадання в поле. Чому вас не хвилює інше, чому такий захищений Київ пропустив дрони аж до Золотоноші? Канів?
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19.11.2023 09:17 Відповісти
Питання точно не до мене, до воєнного керівництва, збирайтесь мітингом та запитуйте, де ППО
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19.11.2023 09:19 Відповісти
Як на мене, то кожне місто повинно придбати ППО, запитайте у свого мера
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19.11.2023 09:25 Відповісти
Ага, після того як зелені забрали в міст військовий податок сильно розженешся щось таке дороге купувати. Та й таку техніку у ''воєнторзі'' не купиш
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19.11.2023 09:36 Відповісти
 
 