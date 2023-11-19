На Черкащині працювала ППО, внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено 5 будинків
У ніч на 19 листопада на території Черкащини працювали сили ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч із тривогою в понад 4 години. Ворог влаштував черговий терор із повітря. За попередніми даними, наші оборонці мінуснули в небі над Звенигородщиною ворожий БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що уламками незначно пошкоджено п'ять будинків. Люди не постраждали.
"Бережіть себе та не ігноруйте попередження про небезпеку!", - звертається Табурець до мешканців регіону.
Як повідомлялося раніше, у ніч на 19 листопада знищено 15 із 20 ворожих "Шахедів".
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Mart
показати весь коментар19.11.2023 09:04 Відповісти Мені подобається 1
valentyna #410470
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