Україна збільшує кількість мобільних груп для боротьби із "Шахедами", - ОП

Україна збільшує кількість мобільних груп для боротьби із "Шахедами" по всій території нашої країни.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Постійно триває активна робота з розширення мережі мобільних груп для боротьби із ударними безпілотниками. Разом працюємо над посиленням захисту енергетичної інфраструктури та цивільних обʼєктів. Мобільні групи вже довели свою ефективність", - йдеться у повідомленні.

За словами Кулеби, обласні військові адміністрації працюють над комплектуванням підрозділів - не тільки транспортом, а й усіма необхідними приладами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині активно працювала ППО, пошкоджено інфраструктурний об’єкт













"Вдячність усім, хто долучається. Нас дійсно чекає складна зима. Готуємось щодня та нарощуємоо потужності для ще більш ефективної протидії", - додає Кулеба.