Україна збільшує кількість мобільних груп для боротьби із "Шахедами", - ОП
Україна збільшує кількість мобільних груп для боротьби із "Шахедами" по всій території нашої країни.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Постійно триває активна робота з розширення мережі мобільних груп для боротьби із ударними безпілотниками. Разом працюємо над посиленням захисту енергетичної інфраструктури та цивільних обʼєктів. Мобільні групи вже довели свою ефективність", - йдеться у повідомленні.
За словами Кулеби, обласні військові адміністрації працюють над комплектуванням підрозділів - не тільки транспортом, а й усіма необхідними приладами.
"Вдячність усім, хто долучається. Нас дійсно чекає складна зима. Готуємось щодня та нарощуємоо потужності для ще більш ефективної протидії", - додає Кулеба.
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Тому близько 10 країн вже мають у складі ППО підрозділи з засобами HEL (лазерну зброю), середня ціна одного пострілу з якої близько 10 дол США. НЕL має свої обмеження до застосування, переваги та недоліки. Ця зброя є частиною системи засобів ППО і зменшує середню вартість блокування атаки.
Без засобів ППО, ціна яких вище ціни "мопеда" обійтись не вдастся. Як от таких, наприклад:
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/jakscho_ssha_spravdi_dajut_nam_zenitni_droni_coyote_dlja_znischennja_shahediv_to_naskilki_tse_efektivno-11551.html
щоби кацапи на своїй землі здригалися від них , як це ми робимо цілодобово 😠
А відбиватися так , потрібно теж !!
В теории действительно должны быть эффективны. Ещё и в экономическом плане выгодные. Но это всё в теории.
Але ось це:
"обласні військові адміністрації працюють над комплектуванням підрозділів - не тільки транспортом, а й усіма необхідними приладами." Джерело:
просто пік цинізму! Спочатку знищили місцеве самоврядування, обібрали місцеві бюджети і, на останок, забрали навіть ПДФО, а тепер хизуються тим, що підрозділи отримують все від місцевої влади, а не з МО!
В недавнем интервью кремлевским пропагандистам у Мильчакова поинтересовались, правда ли, что российские оккупанты занимаются «изъятием» у местного населения оккупированных украинских территорий бытовой техники.
Тот не стал ничего скрывать, так как, по его же словам, не видит в этом «ничего зазорного».
Более того, Мильчаков отметил, что у него самого есть ворованная техника.
«Мы же находимся на вновь освобожденных территориях. И незазорно сп…ть стиральную машинку у местного населения. Они сами с радостью говорят: унитазы, стиральные машинки, все забирайте на позиции, тащите. У меня есть холодильник, стиральная машинка, и унитаз у меня там есть. Естественно, я этого не покупал», - высказался оккупант.
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