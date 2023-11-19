В результате обстрела оккупантами гражданской инфраструктуры Середины-Буды на Сумщине погиб мужчина. ФОТОрепортаж
В г. Середина-Буда Сумской области в результате минометных обстрелов на территории собственного домовладения погиб гражданский мужчина.
Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
"19 ноября 2023 около 18:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг, по предварительным данным из миномета, обстрелял гражданскую инфраструктуру г. Середина-Буда Сумской области. В результате атаки оккупантов на территории собственного домовладения погиб 48-летний мужчина", - говорится в сообщении.
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Майже всі дрони в ЗСУ забезпечуються волонтерами, однострої по сезону мінімум на 50% - допомога з-за кордону, набої, снаряди - теж саме...
Все, що каже влада і що стосується оборони - лише у майбутньому часі (і це через більше, ніж 20 місяців повномаштабного вторгнення і на 5 році "царювання" шобли "нових ліц-прафєсіаналав"!)...
Зате на "єдиному марафеті" лише позитив від ОПи.
Щось десь не так працює, як треба для нашої Перемоги 🤔