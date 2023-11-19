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В результате обстрела оккупантами гражданской инфраструктуры Середины-Буды на Сумщине погиб мужчина. ФОТОрепортаж

В г. Середина-Буда Сумской области в результате минометных обстрелов на территории собственного домовладения погиб гражданский мужчина.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"19 ноября 2023 около 18:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг, по предварительным данным из миномета, обстрелял гражданскую инфраструктуру г. Середина-Буда Сумской области. В результате атаки оккупантов на территории собственного домовладения погиб 48-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Последствия обстрелов Сумской области. ФОТОрепортаж

В результате обстрела оккупантами гражданской инфраструктуры Середины-Буды на Сумщине погиб мужчина 01
В результате обстрела оккупантами гражданской инфраструктуры Середины-Буды на Сумщине погиб мужчина 02
В результате обстрела оккупантами гражданской инфраструктуры Середины-Буды на Сумщине погиб мужчина 03
В результате обстрела оккупантами гражданской инфраструктуры Середины-Буды на Сумщине погиб мужчина 04

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обстрел (27151) Сумская область (3129)


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Дмитро Корчинський про необхідність відповідати агресору - рушить інфраструктуру агресора . Скоро зима - нехай мерзнуть
https://m.youtube.com/watch?v=Syk3GbqaHok
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19.11.2023 20:26 Ответить
Хто куди "рушить"?
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19.11.2023 20:37 Ответить
Було б непагано, якщо б Україна могла знищувати військові об'єкти на території московії і все, що поряд з ними, хоч чимось, окрім асфальту...
Майже всі дрони в ЗСУ забезпечуються волонтерами, однострої по сезону мінімум на 50% - допомога з-за кордону, набої, снаряди - теж саме...
Все, що каже влада і що стосується оборони - лише у майбутньому часі (і це через більше, ніж 20 місяців повномаштабного вторгнення і на 5 році "царювання" шобли "нових ліц-прафєсіаналав"!)...
Зате на "єдиному марафеті" лише позитив від ОПи.
Щось десь не так працює, як треба для нашої Перемоги 🤔
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19.11.2023 20:49 Ответить
...... а про мінометний обстріл всім пофіг????
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19.11.2023 20:50 Ответить
І так кожного дня. Це звіздець якийсь. Всім пох.
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19.11.2023 21:54 Ответить
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19.11.2023 22:12 Ответить
 
 