В результате обстрела оккупантами гражданской инфраструктуры Середины-Буды на Сумщине погиб мужчина. ФОТОрепортаж

В г. Середина-Буда Сумской области в результате минометных обстрелов на территории собственного домовладения погиб гражданский мужчина.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"19 ноября 2023 около 18:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг, по предварительным данным из миномета, обстрелял гражданскую инфраструктуру г. Середина-Буда Сумской области. В результате атаки оккупантов на территории собственного домовладения погиб 48-летний мужчина", - говорится в сообщении.

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