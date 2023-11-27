Задержан агент ФСБ, который шпионил за Силами обороны на Черниговщине, - СБУ. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности задержали "расконсервированного" агента ФСБ, более года находившегося в "режиме ожидания" на приграничной территории Черниговщины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с октября 2023 года по указанию российской спецслужбы он начал собирать данные о дислокации украинских защитников на Черниговщине.

Прежде фигурант пытался установить точные координаты штабов ВСУ, которые вовлечены в оборону северных рубежей Украины.

Также его интересовали локации фортификационных сооружений и места сосредоточения личного состава и военной техники украинских защитников.





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По имеющимся данным, развединформация потребовалась захватчикам для подготовки артиллерийских ударов по приграничной Украине и проведения диверсионных вылазок.

Сотрудники СБУ задержали российского агента во время выполнения очередной задачи в районе возможного расположения одного из объектов Сил обороны.

"По данным следствия, злоумышленником является 20-летний житель Новгород-Северской громады, завербованный ФСБ еще в марте 2022 года во время временной оккупации части региона. Тогда он получил оперативный псевдоним "Шут" и инструкции по проведению разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

После побега окупантов из Черниговщины они покинули своего приспешника на территории области и перевели в "режим ожидания", - говорится в сообщении.

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В октябре этого года на российского агента вышел его "куратор" – кадровый сотрудник пограничного управления ФСБ по Брянской области – и поставил ему разведзадачу.

Как отметили в СБУ, для их выполнения предатель ездил по региону на собственном автомобиле и снимал на камеру мобильного телефона места возможного базирования Сил обороны.

Полученные сведения он передавал агрессору через специально созданный электронный почтовый ящик. Для конспирации вражеский агент удалял все сообщения сразу после их прочтения представителем ФСБ.

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За выполненные задачи российская спецслужба обещала предателю денежное вознаграждение. При обыске по месту жительства задержанного обнаружены доказательства противоправной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Фигуранту избрана мера пресечения – содержание под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.