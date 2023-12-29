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Ракетный удар по Запорожью: количество погибших возросло до 4. ФОТО

29 декабря 2023 года утром российские оккупационные войска произвели массированный обстрел инфраструктуры Запорожья. Ракеты попали в разные районы областного центра.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Повреждены несколько местных предприятий. Под завалами одного из разрушенных промышленных объектов находятся люди.

Два дома частного сектора города разрушены до основания, другие получили повреждения. Взрывной волной и обломками выбиты оконные рамы в многоэтажках одного из районов города.

Смотрите: Оккупанты обстреляли предприятия Запорожья, два человека погибли, 10 пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

Ракетный удар по Запорожью: количество погибших возросло до 4 01
Ракетный удар по Запорожью: количество погибших возросло до 4 02
Ракетный удар по Запорожью: количество погибших возросло до 4 03

Автор: 

Запорожье (2654) обстрел (27165) Офис Генпрокурора (2468)


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Усі москалі пі@@раси і нацисти
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29.12.2023 12:30 Ответить
ахаха, это как бы ты еще Чикатило назвал Васей(Вася - убил в драке собутыльника).
да, оба убийцы, но за срав.нение Вася бы тя избил, так и тут, ты комплимент русне сделал. "нацысты" они разве что в унижении других наций, будучи сами опущенным скотом.
кстати, как раз Невзоров объяснил почему им пох на потери и т.д.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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29.12.2023 12:42 Ответить
Тільки одна відповідь -
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29.12.2023 12:31 Ответить
Пишут,что поляки,в связи с ракетным обстрелом,ищут упавший на своей территории НЛО.
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29.12.2023 12:34 Ответить
Царство небесне загиблим, а живі ДУМАЙТЕ -чрез яку провладну мразь вони гинуть
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29.12.2023 12:43 Ответить
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29.12.2023 12:43 Ответить
 
 