Ракетный удар по Запорожью: количество погибших возросло до 4. ФОТО

29 декабря 2023 года утром российские оккупационные войска произвели массированный обстрел инфраструктуры Запорожья. Ракеты попали в разные районы областного центра.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Повреждены несколько местных предприятий. Под завалами одного из разрушенных промышленных объектов находятся люди.

Два дома частного сектора города разрушены до основания, другие получили повреждения. Взрывной волной и обломками выбиты оконные рамы в многоэтажках одного из районов города.

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