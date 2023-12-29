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Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 4. ФОТО

29 грудня 2023 року вранці російські окупаційні війська здійснили масований обстріл інфраструктури Запоріжжі. Ракети поцілили у різні райони обласного центру.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ.

Пошкоджено декілька місцевих підприємств. Під завалами одного зі зруйнованих промислових об’єктів перебувають люди.

Дві домівки приватного сектора міста зруйновані вщент, інші зазнали пошкоджень. Вибуховою хвилею та уламками вибито віконні рами у багатоповерхівках одного з районів міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти поцілили по підприємствах Запоріжжя, дві особи загинули, 10 постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 4 01
Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 4 02
Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 4 03

Автор: 

Запоріжжя (2268) обстріл (28486) Офіс Генпрокурора (3250)


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Усі москалі пі@@раси і нацисти
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29.12.2023 12:30 Відповісти
ахаха, это как бы ты еще Чикатило назвал Васей(Вася - убил в драке собутыльника).
да, оба убийцы, но за срав.нение Вася бы тя избил, так и тут, ты комплимент русне сделал. "нацысты" они разве что в унижении других наций, будучи сами опущенным скотом.
кстати, как раз Невзоров объяснил почему им пох на потери и т.д.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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29.12.2023 12:42 Відповісти
Тільки одна відповідь -
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29.12.2023 12:31 Відповісти
Пишут,что поляки,в связи с ракетным обстрелом,ищут упавший на своей территории НЛО.
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29.12.2023 12:34 Відповісти
Царство небесне загиблим, а живі ДУМАЙТЕ -чрез яку провладну мразь вони гинуть
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29.12.2023 12:43 Відповісти
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29.12.2023 12:43 Відповісти
 
 