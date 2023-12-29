Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 4. ФОТО

29 грудня 2023 року вранці російські окупаційні війська здійснили масований обстріл інфраструктури Запоріжжі. Ракети поцілили у різні райони обласного центру.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ.

Пошкоджено декілька місцевих підприємств. Під завалами одного зі зруйнованих промислових об’єктів перебувають люди.

Дві домівки приватного сектора міста зруйновані вщент, інші зазнали пошкоджень. Вибуховою хвилею та уламками вибито віконні рами у багатоповерхівках одного з районів міста.

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