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Шесть вражеских FPV-дронов обезвредили пограничники на Запорожском направлении. ФОТО

Украинские пограничники обезвредили шесть вражеских FPV-дронов в Запорожском направлении.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Под действием антидронового ружья один беспилотник сдетонировал в воздухе, три – разорвались на куски, еще два – удалось приземлить почти невредимыми", - говорится в сообщении.

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Шесть вражеских FPV-дронов обезвредили пограничники на Запорожском направлении 01
Шесть вражеских FPV-дронов обезвредили пограничники на Запорожском направлении 02

Автор: 

Госпогранслужба (6432) пограничники (1574) дроны (3923)


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Хлопці , Ви молодці ,
дякуємо 👍🏼🙏🏼❤️
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30.12.2023 14:46 Ответить
 
 