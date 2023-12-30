Шесть вражеских FPV-дронов обезвредили пограничники на Запорожском направлении. ФОТО

Украинские пограничники обезвредили шесть вражеских FPV-дронов в Запорожском направлении.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Под действием антидронового ружья один беспилотник сдетонировал в воздухе, три – разорвались на куски, еще два – удалось приземлить почти невредимыми", - говорится в сообщении.

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