Пограничники перехватили российские дроны на Бахмутском направлении. ВИДЕО
На Бахмутском направлении в течение суток пограничники перехватили более 20 беспилотников-камикадзе. Ими оккупанты пытались атаковать позиции бойцов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео – один из перехваченных вражеских дронов.
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Це НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВО. Це свідчить про наявність ТЕХНОЛОГІЇ, яка дає СТІЙКИЙ РЕЗУЛЬТАТ у НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВІЙ справі - захисті від ворожих дронів.
Задача захисту від ворожих дронів, думаю, - це один із найбільш значущих факторів для того, щоб досягти воєнної перемоги на полі бою.