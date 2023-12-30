Пограничники перехватили российские дроны на Бахмутском направлении. ВИДЕО

На Бахмутском направлении в течение суток пограничники перехватили более 20 беспилотников-камикадзе. Ими оккупанты пытались атаковать позиции бойцов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео – один из перехваченных вражеских дронов.

Читайте также: Взрывы на Хмельнитчине: уничтожены 2 "Шахеда", без пострадавших и разрушений