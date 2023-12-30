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Пограничники перехватили российские дроны на Бахмутском направлении. ВИДЕО

На Бахмутском направлении в течение суток пограничники перехватили более 20 беспилотников-камикадзе. Ими оккупанты пытались атаковать позиции бойцов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео – один из перехваченных вражеских дронов.

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Автор: 

Бахмут (1602) дроны (3923)


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Якщо чесно, я ніхрена не зрозумів...
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30.12.2023 13:03 Ответить
Головне , щоби все розуміли ті воїни , які їх знищили 😕
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30.12.2023 13:29 Ответить
Перехоплюється управління свинособачим дроном "на себе"і гепають його на землю або по свинособакам..У Мадьяра є ролік ...
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30.12.2023 13:58 Ответить
Я також. Хіба що припустити, що це відео з ворожого дрона, його постійно глючить і він втрачає висоту. Як підтвердження цього припущення є грибок під дюбель для пінопласту в якості замикача на підрив, наші таке не використовують.
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30.12.2023 13:22 Ответить
Так і є. У Мадяра є схоже відео, де перехопленим ворожим дроном знищуються ворожі пілоти.
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30.12.2023 13:25 Ответить
єх...були б на дронах кулемети...але цілком розумію,що по законах фізики це неможливо-кожна дія має свою протидію
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30.12.2023 13:23 Ответить
Знищили 20 ворожих дронів наші бійці і це чудово , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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30.12.2023 13:27 Ответить
ЦИТАТА: "На Бахмутському напрямку протягом доби прикордонники перехопили понад 20 безпілотників-камікадзе. Ними окупанти намагалися атакувати позиції бійців."
Джерело:

Це НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВО. Це свідчить про наявність ТЕХНОЛОГІЇ, яка дає СТІЙКИЙ РЕЗУЛЬТАТ у НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВІЙ справі - захисті від ворожих дронів.

Задача захисту від ворожих дронів, думаю, - це один із найбільш значущих факторів для того, щоб досягти воєнної перемоги на полі бою.
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31.12.2023 05:15 Ответить
 
 