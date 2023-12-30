Прикордонники перехопили російські дрони на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
На Бахмутському напрямку протягом доби прикордонники перехопили понад 20 безпілотників-камікадзе. Ними окупанти намагалися атакувати позиції бійців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео – один з перехоплених ворожих дронів.
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Це НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВО. Це свідчить про наявність ТЕХНОЛОГІЇ, яка дає СТІЙКИЙ РЕЗУЛЬТАТ у НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВІЙ справі - захисті від ворожих дронів.
Задача захисту від ворожих дронів, думаю, - це один із найбільш значущих факторів для того, щоб досягти воєнної перемоги на полі бою.