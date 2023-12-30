Взрывы на Хмельнитчине: уничтожены 2 "Шахеда", без пострадавших и разрушений
В ночь на 30 декабря в Хмельницкой области работали силы ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОВА.
"Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, в области силы ПВО ВСУ обезвредили 2 БПЛА типа "Shahed". Гражданское население не пострадало, на объектах инфраструктуры разрушений нет", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, ночью 30 декабря во время объявленной воздушной тревоги в Хмельницкой области раздались звуки взрывов. По данным Генштаба, уничтожены 5 из 10 ударных "Шахедов".
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Ivan Davidov
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