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Новости Война
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Взрывы на Хмельнитчине: уничтожены 2 "Шахеда", без пострадавших и разрушений

шахед

В ночь на 30 декабря в Хмельницкой области работали силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОВА.

"Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, в области силы ПВО ВСУ обезвредили 2 БПЛА типа "Shahed". Гражданское население не пострадало, на объектах инфраструктуры разрушений нет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, ночью 30 декабря во время объявленной воздушной тревоги в Хмельницкой области раздались звуки взрывов. По данным Генштаба, уничтожены 5 из 10 ударных "Шахедов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Хмельнитчине работала ПВО, сбит вражеский дрон. Обошлось без пострадавших и повреждений

Автор: 

Хмельнитчина (896) уничтожение (6892) дроны (3896)


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В связи с ракетным инцидентом, США выразили Польше полную солидарность. В ответ, Польша выразила США благодарность за поддержку.
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30.12.2023 10:13 Ответить
Паписдели типа...
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30.12.2023 10:19 Ответить
Дуда,Туск,коли розблокуєте пункти пропуску на виїзд з Польші? Курва пердольона..
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30.12.2023 10:50 Ответить
Дуда, Туск... яке бидло ***** 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪🐐🐐🐐
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30.12.2023 15:21 Ответить
 
 