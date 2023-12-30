Вибухи на Хмельниччині: знищено 2 "Шахеди", без потерпілих та руйнацій
У ніч на 30 грудня на Хмельниччині працювали сили ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницької ОВА.
"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, в області сили ППО ЗСУ знешкодили 2 БпЛА типу "Shahed". Цивільне населення не постраждало, на об'єктах інфраструктури руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, вночі 30 грудня під час оголошеної повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунали звуки вибухів. За даними Генштабу, знищено 5 із 10 ударних "Шахедів".
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Ivan Davidov
показати весь коментар30.12.2023 10:13 Відповісти Мені подобається 1
Володимир #577208
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Микола Січень #584507
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Pavlik Morozov #432325
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