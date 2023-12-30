Вибухи на Хмельниччині: знищено 2 "Шахеди", без потерпілих та руйнацій

У ніч на 30 грудня на Хмельниччині працювали сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницької ОВА.

"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, в області сили ППО ЗСУ знешкодили 2 БпЛА типу "Shahed". Цивільне населення не постраждало, на об'єктах інфраструктури руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, вночі 30 грудня під час оголошеної повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунали звуки вибухів. За даними Генштабу, знищено 5 із 10 ударних "Шахедів".

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