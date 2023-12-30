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Вибухи на Хмельниччині: знищено 2 "Шахеди", без потерпілих та руйнацій

шахед

У ніч на 30 грудня на Хмельниччині працювали сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницької ОВА.

"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, в області сили ППО ЗСУ знешкодили 2 БпЛА типу "Shahed". Цивільне населення не постраждало, на об'єктах інфраструктури руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, вночі 30 грудня під час оголошеної повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунали звуки вибухів. За даними Генштабу, знищено 5 із 10 ударних "Шахедів".

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Автор: 

Хмельниччина (914) знищення (7204) дрони (4678)


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В связи с ракетным инцидентом, США выразили Польше полную солидарность. В ответ, Польша выразила США благодарность за поддержку.
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30.12.2023 10:13 Відповісти
Паписдели типа...
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30.12.2023 10:19 Відповісти
Дуда,Туск,коли розблокуєте пункти пропуску на виїзд з Польші? Курва пердольона..
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30.12.2023 10:50 Відповісти
Дуда, Туск... яке бидло ***** 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪🐐🐐🐐
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30.12.2023 15:21 Відповісти
 
 