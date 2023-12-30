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Вчерашняя массированная атака: нацгвардейцы сбили вражескую крылатую ракету из стрелкового оружия в Киевской области. ФОТО

Во время массированного ракетного обстрела Россией территории Украины 29 декабря мобильная огневая группа гвардейцев 27 Печерской бригады сбила вражескую крылатую ракету.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацгвардии.

Как отмечается, после обнаружения цели, двигавшейся в направлении города Киев, нацгвардейцы открыли огонь из пулеметов.

В ходе осмотра места падения обломков предварительно установлено, что в результате огневого поражения в ракете произошла детонация топливных баков, потеря управления и высоты. Детонации боевой части ракеты не произошло.

Огневые расчеты Национальной гвардии созданы для противодействия ударам с воздуха, в частности, для сбивания ракет и дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.

Вчерашняя массированная атака: нацгвардейцы сбили вражескую крылатую ракету из стрелкового оружия в Киевской области 01

В сочетании с эффективной работой подразделений ПВО это позволяет увеличивать результат сбивания воздушных целей и тем самым сохранить объекты инфраструктуры и жизни наших граждан.

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Автор: 

Киевская область (4136) ракеты (3569) уничтожение (6931) Национальная гвардия (2119)


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Топ комментарии
+17
Вот это да!
Крутые парни!!!!
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30.12.2023 14:13
+10
нє. не дуже багато.
багато було рік тому. але, ніхера не вийшло.
зараз, по іншому, але звісно є, і воно буде летіти.
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30.12.2023 14:21
+6
12,7 мм з МДЗ роблять дива.
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30.12.2023 14:28
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Вот это да!
Крутые парни!!!!
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30.12.2023 14:13 Ответить
Проблема в тому що в них цього гівна досхочу. І воно ще може вироблятися.
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30.12.2023 14:19 Ответить
нє. не дуже багато.
багато було рік тому. але, ніхера не вийшло.
зараз, по іншому, але звісно є, і воно буде летіти.
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30.12.2023 14:21 Ответить
з дідівської берданки?
чи зі шмайсера, що дід, на городи закопав, до кращих часів?
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30.12.2023 14:19 Ответить
З рогатки...
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30.12.2023 14:27 Ответить
12,7 мм з МДЗ роблять дива.
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30.12.2023 14:28 Ответить
людина, правша, без пальців на правої руці - хочь штормовиком його бери хоч писарем...
він як настріляє так і напише...
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30.12.2023 14:35 Ответить
Нагадую, що т.зв. pyzкix треба в6uваmu всіма доступними способами: стріляти, палити, ріzати, вішати, топити, труїти, душити.

Руцкє біосміття має зникнути з лиця Землі.
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30.12.2023 14:47 Ответить
Хороші кацапи - дохлі кацапи
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30.12.2023 16:41 Ответить
на фото корпус посічений осколками - яка стрілецька зброя?
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30.12.2023 14:50 Ответить
Шо за девайс ??
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30.12.2023 14:54 Ответить
 
 