Вчерашняя массированная атака: нацгвардейцы сбили вражескую крылатую ракету из стрелкового оружия в Киевской области. ФОТО

Во время массированного ракетного обстрела Россией территории Украины 29 декабря мобильная огневая группа гвардейцев 27 Печерской бригады сбила вражескую крылатую ракету.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацгвардии.

Как отмечается, после обнаружения цели, двигавшейся в направлении города Киев, нацгвардейцы открыли огонь из пулеметов.

В ходе осмотра места падения обломков предварительно установлено, что в результате огневого поражения в ракете произошла детонация топливных баков, потеря управления и высоты. Детонации боевой части ракеты не произошло.

Огневые расчеты Национальной гвардии созданы для противодействия ударам с воздуха, в частности, для сбивания ракет и дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.

В сочетании с эффективной работой подразделений ПВО это позволяет увеличивать результат сбивания воздушных целей и тем самым сохранить объекты инфраструктуры и жизни наших граждан.

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