Россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии и ударили дронами-камикадзе, - ОВА. ФОТО

Российские оккупационные войска в субботу атаковали артиллерией и дронами-камикадзе Днепропетровскую область, есть повреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграме.

Он отметил: "В течение дня от вражеских ударов страдала Никопольщина. По району оккупанты попали двумя дронами-камикадзе и еще трижды обстреляли его из артиллерии.

Прилетало по самому Никополю, Марганецкой и Покровской сельским громадам. Повреждены 5 частных домов и 6 хозяйственных построек. Люди невредимы. По другим территориям Днепропетровщины – суббота прошла без атак".

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