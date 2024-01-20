Россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии и ударили дронами-камикадзе, - ОВА. ФОТО
Российские оккупационные войска в субботу атаковали артиллерией и дронами-камикадзе Днепропетровскую область, есть повреждения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграме.
Он отметил: "В течение дня от вражеских ударов страдала Никопольщина. По району оккупанты попали двумя дронами-камикадзе и еще трижды обстреляли его из артиллерии.
Прилетало по самому Никополю, Марганецкой и Покровской сельским громадам. Повреждены 5 частных домов и 6 хозяйственных построек. Люди невредимы. По другим территориям Днепропетровщины – суббота прошла без атак".
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показать весь комментарий20.01.2024 19:17 Ответить Мне нравится 0
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