Росіяни обстріляли Нікопольщину з артилерії та ударили дронами-камікадзе. - ОВА. ФОТО
Російські окупаційні війська в суботу атакували артилерією та дронами-камікадзе Дніпропетровську область, є пошкодження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграмі.
Він зазначив: "Протягом дня від ворожих ударів потерпала Нікопольшина. По району окупанти поцілили двома дронами-камікадзе й ще тричі обстріляли його з артилерії.
Прилітало по самому Нікополю, Марганецькій та Покровській сільській громадах. Понівечені 5 приватних будинків та 6 господарських споруд. Люди неушкоджені. Щодо інших територій Дніпропетровщини – субота минула без атак".
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показати весь коментар20.01.2024 19:17 Відповісти Мені подобається 0
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