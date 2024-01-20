Росіяни обстріляли Нікопольщину з артилерії та ударили дронами-камікадзе. - ОВА. ФОТО

Російські окупаційні війська в суботу атакували артилерією та дронами-камікадзе Дніпропетровську область, є пошкодження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграмі.

Він зазначив: "Протягом дня від ворожих ударів потерпала Нікопольшина. По району окупанти поцілили двома дронами-камікадзе й ще тричі обстріляли його з артилерії.

Прилітало по самому Нікополю, Марганецькій та Покровській сільській громадах. Понівечені 5 приватних будинків та 6 господарських споруд. Люди неушкоджені. Щодо інших територій Дніпропетровщини – субота минула без атак".

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