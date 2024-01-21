Вражеские "Шахеды" атаковали Николаевщину, поврежден дом (обновлено). ФОТО

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Николаевской области. Вчера, 20 января, в 12:30 артиллерийским обстрелам подверглись с. Дмитровка Куцурубской громады. В результате повреждены гараж и легковой автомобиль.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, пострадавших нет.

Также вчера в 12:31 артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Куцурубской громады. Пострадавших нет.

"Ночью, 21 января, в Снигиревской громаде в результате атаки вражеских БпЛА типа "Shahed-131/136" повреждены жилой дом и летняя кухня в частном секторе. Также произошло возгорание хозяйственного сооружения, которое оперативно ликвидировано огнеборцами. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Как информирует пресс-центр ГСЧС, ночью после очередной вражеской атаки БпЛА со стороны россии в одном из населенных пунктов Снигиревской громады возник пожар хозяйственного здания на территории частного домовладения.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на площади 20 кв. м. Повреждены также жилой дом и летняя кухня. Информация о пострадавших не поступала.