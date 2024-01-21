Ворожі "Шахеди" атакували Миколаївщину, пошкоджено будинок (оновлено). ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Миколаївської області. Учора, 20 січня, о 12:30 артилерійських обстрілів зазнало с. Дмитрівка Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено гараж та легковий автомобіль.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждалих немає.

Також вчора о 12:31 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає.

"Уночі, 21 січня, у Снігурівській громаді внаслідок атаки ворожих БпЛА типу "Shahed-131/136" пошкоджено житловий будинок та літню кухню у приватному секторі. Також сталося займаня господарчої споруди, яке оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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Як інформує пресцентр ДСНС, вночі, після чергової ворожої атаки БпЛА з боку росії в одному з населених пунктів Снігурівської громади виникла пожежа господарчої будівлі на території приватного домоволодіння.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння на площі 20 кв. м. Пошкоджень також зазнали житловий будинок та літня кухня. Інформація про постраждалих не надходила.