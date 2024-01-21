Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж

Армия РФ продолжает обстреливать правобережье Херсонской области из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков, БПЛА и авиации, пытаясь уничтожить критически важную для жизнедеятельности населенных пунктов инфраструктуру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, за прошедшие сутки российский враг совершил 76 обстрелов Херсонщины и выпустил более 360 снарядов из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков, атаковал жилые кварталы из БПЛА. Под огневыми ударами противника находились Херсон, Антоновка, Белозерка, Федоровка, Станислав, Камышаны, Садовое.

В Херсонском районе российские снаряды повредили детский сад, многоэтажные дома, дворец молодежи, стоматологический кабинет, магазин, гаражи, газопровод низкого давления и автомобиль.

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В Херсоне больше повреждений жилого фонда и составных элементов объектов инфраструктуры зафиксировано в Корабельном, Центральном и прибрежной части Днепровского районов", - говорится в сообщении.













Все экстренные службы работали на местах событий, документировали преступления русской армии и помогали преодолевать последствия обстрелов.

За прошедшие сутки полиция отреагировала на 161 заявление и уведомление граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Открыты 7 производств по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.