Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Армія РФ продовжує обстрілювати правобережжя Херсонської області з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, танків, БПЛА та авіації, намагаючись знищити критично важливу для життєдіяльності населених пунктів інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, за минулу добу російський ворог здійснив 76 обстрілів Херсонщини та випустив понад 360 снарядів із реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, танків, атакував житлові квартали з БпЛА. Під вогневими ударами противника перебували Херсон, Антонівка, Білозерка, Федорівка, Станіслав, Камишани, Садове.

"У Херсонському районі російські снаряди пошкодили дитячий садок, багатоповерхові будинки, палац молоді, стоматологічний кабінет, магазин, гаражі, газопровід низького тиску та автомобіль.

У Херсоні найбільше пошкоджень житлового фонду та складових елементів об’єктів інфраструктури зафіксовано у Корабельному, Центральному та прибережній частині Дніпровського районів", - йдеться у повідомленні.

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Всі екстрені служби працювали на місцях подій, документували злочини російської армії та допомагали долати наслідки обстрілів.

За минулу добу поліція відреагувала на 161 заяву та повідомлення громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 7 проваджень за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.